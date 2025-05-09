阿聯酋航空財報／最新年度獲利62億美元 成全球最賺錢航空公司

阿聯酋航空集團公布2024-25年度財務報告，獲利、EBITDA、營收與現金餘額各方面皆創新紀錄，截至2025年3月31日止財務年度，稅前淨利創新高，年增18%達62億美元，營收成長6%，成為全球最賺錢航空公司。

阿聯酋指出，此次獲利表現創下最佳，稅前淨利創新紀錄，年增20%至212億迪拉姆（約58億美元），營收創歷史新高達1,279億迪拉姆（約349億美元），較去年成長6%， 現金資產為歷年最高，年增16%至497億迪拉姆（約135億美元）；稅前淨利寫下歷史新高，年增2%達16億迪拉姆（約4.3億美元）；營收成長10%至211億迪拉姆（約58億美元）；雄厚的現金資產達37億迪拉姆（約10億美元）。

阿聯酋航空集團宣布向集團持有人—杜拜投資公司（Investment Corporation of Dubai, ICD）發放60億迪拉姆（16億美元）股息。本財務年度為阿聯酋航空集團首次適用2023年起開徵的阿拉伯聯合大公國公司稅，扣除9%稅費後，集團稅後淨利為205億迪拉姆（56億美元）。

阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王表示，杜拜能孕育出阿聯酋航空與dnata等舉世聞名的航空企業，絕非偶然。杜拜航空業能在全球舞台上發揮舉足輕重的影響力，正是仰賴前瞻的領導者、縝密的策略規劃、協調一致的執行力，以及來自顧客、商業夥伴與全體杜拜市民的堅定支持。

謝赫阿哈邁德表示，2024-25財務年度，阿聯酋航空集團再創高峰，刷新獲利、營收與現金資產等多項紀錄。「這一年來，阿聯酋航空與dnata迅速因應全球市場對航空運輸服務的強勁需求，成功贏得客戶信任，展現我們持續投資人才、建立合作夥伴關係及堅持提供優質產品和服務的成果。要衷心感謝阿聯酋航空集團所有傑出的同仁，讓我們再度締造輝煌，也謝謝客戶與合作夥伴長久以來的信任和支持。阿聯酋航空集團有此傑出表現須歸功於深謀遠慮的HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum、HH Sheikh Hamdan 與HH Sheikh Maktoum對杜拜的領導，阿聯酋航空集團很榮幸能在這項宏大策略中擔任關鍵角色」。

阿聯酋航空集團於2024-25年度，共計投資140億迪拉姆（38億美元）於新機、設施、設備、公司與最新技術，奠定未來成長的基礎。隨著阿聯酋航空和dnata持續在全球展開人才招募活動，以支持不斷擴張的業務並強化未來能力，集團員工人數亦達歷史新高，成長9%至121,223人。

展望2025-26年，謝赫阿哈邁德表示，「我們懷著興奮與樂觀的心情迎接新的一年。穩健的財務基礎，使我們能持續拓展並擴大既有成功的營運模式。儘管部分市場對貿易與旅遊限制感到不安，但市場波動對航空業而言並不陌生，我們會即時調適並靈活應對各項挑戰。阿聯酋航空將增強航網連通性，並預計在2025-26年接收16架A350客機和4架波音777貨機，提供急需的運力滿足客戶需求。我們的機隊改裝計畫將繼續快速推進，為客戶提供最新的阿聯酋航空產品，於A380、777和A350機隊提供更一致的飛行體驗」。

阿聯酋航空並投入重大投資，再度訂購10架波音777F貨機，展現鞏固全球貿易與物流核心地位的決心；此外，SkyCargo亦有13架貨機正等待交付，預計至2026年12月將擁有21架貨機。截至2025年3月底，阿聯酋航空SkyCargo現役機隊共有10架波音777F貨機。