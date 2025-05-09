AA制？ 女性上繳薪水52%攤家計壓力 人生重來三成五不婚不生

現代女性常要身兼上班與母親角色，1111人力銀行「職場女性婚育」調查發現，高達85.4% 的女性上班族自認壓力沉重，而家庭結構轉變，調查發現，女性上平均要拿出薪資的52% 來負擔家庭開銷，甚至有18% 的女性，必須全數薪資(100%)投入家庭支出，一肩扛起家計壓力不言而喻。人生若能重來，四成以上願意生育，但有三成五選擇不婚不生。

調查顯示，高達85.4% 的女性上班族自認壓力沉重，其中18.2% 更坦言「壓力山大」，難以喘息。細究壓力來源，最多的是「薪水入不敷出」（55.5%），其次是「家庭與工作難以兼顧」 （43.3%），緊接著則是「不敢輕易請假」（33.4%）。此外，貸款壓力（28.8%），需要分攤家中經濟重擔，也讓許多女性感到責任沉重、難以負荷。

進一步調查發現，平均要拿出薪資的52% 來負擔家庭開銷，甚至有18% 的女性，必須全數薪資(100%)投入家庭支出，一肩扛起家計壓力不言而喻，這些數字背後，也反映出家庭結構與經濟模式的轉變。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，過去「男主外、女主內」的分工樣貌已逐漸式微，取而代之的是雙薪家庭成為主流。然而，在生活成本高漲、育兒與照護責任大多仍由女性承擔的現實下，女性在職場上扮演的角色越來越多重，壓力也隨之加劇。張篆楷也建議，求職者若有需求，不妨多利用1111人力銀行的履歷健診、AI小精靈等平台工具，提升職場轉換與加值的效率，為自己的下一步創造更多可能。

隨母親節即將到來，調查也詢問女性對生育的猶疑。當被問及「不想生孩子」的主因時，高達80.9% 的受訪者坦言是「擔心薪水無法負擔養育成本」，凸顯經濟壓力依然是多數人不婚不生的主因。其次是 「不想被家庭束縛」 （58.9%），第三則是「害怕面對婆媳與家庭壓力」（53.6%）。

但另一方面，當問到職場媽媽「是否因孩子而更感幸福」，有54.2 % 表示「是」，可見母職雖帶來壓力，但仍可能轉化為人生中難以取代的成就與情感來源。至於「如果能重來，是否仍選擇結婚與生子」，有40.7 % 的人表示「會」、35.8% 選擇「不婚不生」，另有13.9 %傾向「生而不婚」。這樣的分布說明，傳統家庭模式的吸引力逐漸鬆動，女性在生育選擇上愈加多元且理性。

至於母親節最想收到的禮物，第一名是「與家人共享一頓大餐」（44.2%），其次為「公司發放母親節獎金」，第三為「收到家人的紅包」。這些看似簡單的心願，反映出家庭依舊是媽媽們最甜蜜的負擔，即便會有壓力，但認定「最棒的禮物」依舊是和家人一起過節。另外，莊雨潔也認為，企業若能在節慶時刻主動給予肯定與實質回饋，不僅是慰勞，更是向員工釋出尊重與支持的關鍵訊號，在人才競逐激烈的時代，「體貼」正是企業的另一種競爭力。