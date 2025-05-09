星宇航空七周年感謝祭開跑！全航線88折起

星宇航空（2646）9日宣布七周年感謝祭正式開跑，即日起至5月29日止，星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠。除此之外，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友及LINE好友皆能加碼享有專屬好康活動。

星宇航空生日快樂！星宇航空七周年感謝祭期間，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，即可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩！每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。

為回饋玉山星宇航空聯名卡卡友，星宇航空與玉山銀行也攜手推出聯名卡優惠活動，凡於感謝祭活動期間持玉山星宇航空聯名信用卡於星宇航空官網或 App 訂購機票，並輸入專屬優惠代碼，即可享限量折扣優惠，輸入「THXGVG2000」可享TWD 2,000 折扣，適用於台灣出發航線，除香港、澳門及宮古島，限量1,500份；輸入「THXGVG500」可享TWD 500 折扣，適用台灣出發至香港、澳門及宮古島航線，限量500份。

除機票優惠及哩程大禮外，星宇航空也同步推出LINE好友知識問答活動。只要成為星宇航空LINE好友即可參與官方帳號問答活動，答對一定題數即享有抽獎資格，獎項包含星宇香35香氛禮盒、STEIFF x STARLUX 聯名熊，更有機會獲得台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票、台北-香港/澳門經濟艙來回機票！