快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

momo 串聯台灣大布局數位閱讀 momoBook 選書和月租上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球數位閱讀趨勢升溫，內容產業已成為競逐的關鍵戰場。富邦媒（8454）以momoBOOK為核心，啟動智慧閱讀戰略布局。結合電商平台的會員規模與數據優勢，串聯台灣大哥大（3045）全台百家實體門市，打造首見由電商平台主導、結合通路展售的閱讀推廣模式，有效拓展接觸半徑、降低體驗門檻。

momo今年推出自有電子書硬體momoBook，以及平台既有電子書，以電子書閱讀器、內容書城、會員整合、AI選書、月租服務與實體通路的生態整合，momo打通裝置、內容與通路之間的體驗斷點，讓更多用戶能輕鬆接觸、直覺使用並持續投入數位閱讀，邁向全民智慧閱讀的新時代。

momoBOOK自今年初推出以來市場反應熱烈，近期銷售表現月增突破170%，快速奠定其在電子閱讀器市場的「入門款首選」地位。產品主打黑白與彩色兩款機型，機身輕薄僅3.2mm、重量216克，內建四核心處理器與大電池，搭載24級冷暖前光調節與Regal防殘影技術，並以親民價格切入市場，成功吸引新手電子書用戶。

為讓更多消費者跨出數位閱讀的第一步，momo同步與台灣大哥大「自由選」合作推出獨家方案，並於全台百家myfone實體門市設置實機體驗專區。從臺北文創、台中文心到高雄明誠等指標門市，消費者可現場使用閱讀器、試閱熱門電子書與有聲書內容，直接感受產品操作流暢度與視覺舒適度。這項實體接觸策略不僅有效降低數位閱讀的體驗門檻，也成為推升轉換率與市場滲透的重要驅動力。

momo指出，除了高效能、好上手的閱讀器，透過平台整合與服務設計，打造讓人願意長期使用的閱讀環境。用戶可直接以momo購物帳號登入書城，跨裝置同步書架與閱讀進度，搭配「樂讀包」月租服務，暢讀上萬本涵蓋小說、雜誌、文學及有聲書等多元主題的優質內容。

5月起，momo進一步推出全新閱讀企劃「momo選書」，每月邀請作家與書評人擔任策展人，從閱讀趨勢與生活命題中，精選10本值得一讀的優質書籍。首波邀請《袖珍動物園》作者張毓珊帶領讀者重新發現閱讀的溫度與力量。透過策展人的觀點選書，momo希望拉近平台與讀者之間的距離，讓數位閱讀不只是方便，更是能陪伴思考與生活的深度選擇。

momo 閱讀 電子書

延伸閱讀

「王品嚴選」超級品牌月登場 消費滿99元抽掃地機器人

台灣大用AI助力綠色交通 4大功能助車隊邁向智慧化

Darren澳洲開珍奶店！月租37萬台幣驚人創舉曝光

台灣大（3045）無懼關稅逆勢撐盤！2大獲利引擎成主因：民生必需穩定就會賺

相關新聞

AA制？ 女性上繳薪水52%攤家計壓力 人生重來三成五不婚不生

現代女性常要身兼上班與母親角色，1111人力銀行「職場女性婚育」調查發現，高達85.4% 的女性上班族自認壓力沉重，而家...

油電糖水四大國營事業招考386人 鐵飯碗起薪4.4萬元

經濟部9日表示，經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水等四家公司為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經...

考慮回台 Gogoro規畫美股下市

電動機車龍頭Gogoro股價去年九月中旬跌破一美元，四月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由...

新聞分析／Gogoro永續經營 不要面子要裡子

電動機車龍頭Gogoro作為台灣新創獨角獸，三年前在美國那斯達克風光上市，但現在卻傳出已經準備自美國下市，短短三年時間風...

長榮航總座孫嘉明看換匯熱潮：出國旅遊需求很旺

長榮航空總經理孫嘉明昨（8）日指出，近期新台幣升值，看到民眾積極搶換匯的購買力，從換匯熱潮即可看出，國人出國旅遊的意願依...

台肥蓋儲槽 衝刺乾淨能源

台肥董事長李孫榮昨（8）日表示，台中將新建兩座各2萬噸氨能儲槽，2028年完工後、將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者。而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。