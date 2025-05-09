momo 串聯台灣大布局數位閱讀 momoBook 選書和月租上線

全球數位閱讀趨勢升溫，內容產業已成為競逐的關鍵戰場。富邦媒（8454）以momoBOOK為核心，啟動智慧閱讀戰略布局。結合電商平台的會員規模與數據優勢，串聯台灣大哥大（3045）全台百家實體門市，打造首見由電商平台主導、結合通路展售的閱讀推廣模式，有效拓展接觸半徑、降低體驗門檻。

momo今年推出自有電子書硬體momoBook，以及平台既有電子書，以電子書閱讀器、內容書城、會員整合、AI選書、月租服務與實體通路的生態整合，momo打通裝置、內容與通路之間的體驗斷點，讓更多用戶能輕鬆接觸、直覺使用並持續投入數位閱讀，邁向全民智慧閱讀的新時代。

momoBOOK自今年初推出以來市場反應熱烈，近期銷售表現月增突破170%，快速奠定其在電子閱讀器市場的「入門款首選」地位。產品主打黑白與彩色兩款機型，機身輕薄僅3.2mm、重量216克，內建四核心處理器與大電池，搭載24級冷暖前光調節與Regal防殘影技術，並以親民價格切入市場，成功吸引新手電子書用戶。

為讓更多消費者跨出數位閱讀的第一步，momo同步與台灣大哥大「自由選」合作推出獨家方案，並於全台百家myfone實體門市設置實機體驗專區。從臺北文創、台中文心到高雄明誠等指標門市，消費者可現場使用閱讀器、試閱熱門電子書與有聲書內容，直接感受產品操作流暢度與視覺舒適度。這項實體接觸策略不僅有效降低數位閱讀的體驗門檻，也成為推升轉換率與市場滲透的重要驅動力。

momo指出，除了高效能、好上手的閱讀器，透過平台整合與服務設計，打造讓人願意長期使用的閱讀環境。用戶可直接以momo購物帳號登入書城，跨裝置同步書架與閱讀進度，搭配「樂讀包」月租服務，暢讀上萬本涵蓋小說、雜誌、文學及有聲書等多元主題的優質內容。

5月起，momo進一步推出全新閱讀企劃「momo選書」，每月邀請作家與書評人擔任策展人，從閱讀趨勢與生活命題中，精選10本值得一讀的優質書籍。首波邀請《袖珍動物園》作者張毓珊帶領讀者重新發現閱讀的溫度與力量。透過策展人的觀點選書，momo希望拉近平台與讀者之間的距離，讓數位閱讀不只是方便，更是能陪伴思考與生活的深度選擇。