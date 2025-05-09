台北中古屋市場洗牌 買盤重返蛋黃區、這區黑鄉變潮城

永慶房產集團比較台北市近十年各行區中古屋交易量，發現買盤正從外圍重返市中心，大安、中山、信義交易占比都增加，蛋白區有三區異軍突起，包括南港、大同，萬華，其中南港相較10年前交易占比增加4成最多。

至於中古屋交易占比減幅最大為北投區，占比減幅為達17%，另外士林、內湖減幅也都達一成，文山區也減少5%，北市中古屋市場呈現大洗牌情況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，交易占比增幅最多為南港區、信義區和萬華區，近十年增幅皆超過三成。

其中過往被稱作「黑鄉」的南港區，受益東區門戶計畫、2016年的高鐵南港站的通車，再加上南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及CITYLINK、南港LaLaport等高級商場進駐，在近十年內蓬勃發展，逐步蛻變成「潮城」。

信義區近十年間信義區商業活動發展活躍、生活機能成熟，除了有信義計畫區的豪宅聚落，也有台北市房價相對實惠的吳興街、福德街等區域，住宅物件多元，受到不少購屋族群的青睞，十年來中古屋交易占比增幅為33%。

萬華區是台北市開發最早區域之一、擁有較多屋齡高的房屋，近年來房價高漲，想入主台北市門牌難度越來越高，使許多預算有限的小資族群把目光轉往萬華區相對親民的中古屋，十年間中古屋交易占比增幅為32%。

至於中古屋交易占比減幅最大的北投區、士林區及內湖區。陳金萍指出，北投、士林離台北市中心距離稍遠，房價相對市區較為親民實惠。但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區和士林區等蛋白區房價跟著上漲。

另外，北士科設立後，就業及當地人口日漸增多，建商也看準商機，推出小坪數的電梯大樓建案，吸引當地就業族群的目光，因此也排擠到部分屋齡較高的中古屋成交量，使這兩區中古屋交易占比皆有所減少。