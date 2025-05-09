跑得晚成韭菜？高雄驚見多筆賠售 房仲：這原因把屋主逼急了

房市冷風吹，高雄屋主不撐了賠錢賣？根據實價資料，高雄市今年第1季出現幾筆賠售案例，今年2月，位於農十六特區富農路上一棟屋齡19年社區大樓，7樓戶以總價1,760萬元出售，相比屋主112年底時入手價，帳面虧損90萬元。

另外，三民區九如一路上一戶43年小套房，屋主112年以總價335萬元入手，持有約1年5個月，今年1月，以總價280萬元賠售出場，初估帳面損失55萬元。

高雄市不動產仲介公會副理事長陳揚智表示，物件會賠售，分三大狀況，一是物件有瑕疵，例如漏水，或有事故。二，取得價太高，當利多不如預期，只好修正期待。

三，屋主資金周轉問題，尤其房市轉冷或資金環境緊縮時，剛好資金有缺口，短期內想變現只好讓價促成交。

而近期房市買氣及市場信心出現鬆動，加上政經環境與市場變化不定，確實有部分屋主開始選擇提早停損，然而大多數屋主會以小賠或平轉出場。

陳揚智指出，近期不乏有購屋族因面臨預售屋交屋，貸款卻受限貸令卡關或成數不足，為避免違約，選擇出售名下其他房產，寧願小額賠售盡速換取現金入袋，以補足貸款缺口，好過面臨賠償最高15％的違約金。

同時近期地面師詐騙案頻傳，也有民眾因遭遇詐騙，導致不動產被設定二胎抵押貸款，不得不以低於市價行情脫手，以利償還貸款。不過高雄近年房價翻漲，屋主若早期持有，基本上轉手多有獲利甚至翻倍出場，賠售應多屬個案。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察這幾筆賠售交易，屋主持有期均僅不到2年，最短只有4個月，且物件屋齡多為20年以上中古屋。

她表示，今年開始購屋族觀望氣氛轉濃，透過房價讓利或低於行情出售，有利吸引買家進場，提高成交率，中高齡老屋因殘餘價值低，房價漲幅亦不如新屋亮眼，加上這類中低總價物件，購屋門檻低、成交快，有利快速變現，因而成為投資人，進行名下資產重新配置的優先選擇。