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女性不想生孩子主因出爐 「二原因」比婆媳問題壓力大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，隨著母親節即將到來，調查也詢問女性對生育的猶疑。當被問及「不想生孩子」的主因時，高達80.9% 的受訪者坦言是「擔心薪水無法負擔養育成本」，凸顯經濟壓力依然是多數人不婚不生的主因。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，隨著母親節即將到來，調查也詢問女性對生育的猶疑。當被問及「不想生孩子」的主因時，高達80.9% 的受訪者坦言是「擔心薪水無法負擔養育成本」，凸顯經濟壓力依然是多數人不婚不生的主因。 圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，隨著母親節即將到來，調查也詢問女性對生育的猶疑。當被問及「不想生孩子」的主因時，高達80.9% 的受訪者坦言是「擔心薪水無法負擔養育成本」，凸顯經濟壓力依然是多數人不婚不生的主因。

其次才是 「不想被家庭束縛」 （58.9%），第三則是「害怕面對婆媳與家庭壓力」（53.6%）。

但，另一方面，當問到職場媽媽「是否因孩子而更感幸福」，有54.2% 表示「是」，可見母職雖帶來壓力，但仍可能轉化為人生中難以取代的成就與情感來源。

至於「如果能重來，是否仍選擇結婚與生子」，有40.7% 的人表示「會」、35.8%選擇「不婚不生」，另有13.9%傾向「生而不婚」。這樣的分布說明，傳統家庭模式的吸引力逐漸鬆動，女性在生育選擇上愈加多元且理性。

至於母親節最想收到的禮物，第一名是「與家人共享一頓大餐」（44.2%），其次為「公司發放母親節獎金」，第三為「收到家人的紅包」。這些看似簡單的心願，反映出家庭依舊是媽媽們最甜蜜的負擔，即便會有壓力，但認定「最棒的禮物」依舊是和家人一起過節。

另外，莊雨潔也認為，企業若能在節慶時刻主動給予肯定與實質回饋，不僅是慰勞，更是向員工釋出尊重與支持的關鍵訊號，在人才競逐激烈的時代，「體貼」正是企業的另一種競爭力。

上述「職場女性婚育調查」，是1111人力銀行自2025年4月5日到5月5日，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,031份，正負誤差值2.8個百分比。

人力銀行 壓力 母親節 職場

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