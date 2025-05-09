人生好難？78.8%女性工作者婚育後被迫改變職涯規劃

1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，高達78.8%的女性工作者坦言，婚育之後不得不調整職涯規劃。當中，25.3% 選擇離開職場，成為全職家庭主婦；24.3% 轉職至工時更彈性的工作；另有4.4 %內部轉調部門。

這些數字不只代表人生選擇，也凸顯台灣女性普遍在家庭與職涯之間，無奈做出取捨。

1111人力銀行表示，為了加速打造性別平等、友善多元的職場環境，自115年起，政府將針對實收資本額達100億元以上的上市櫃公司，「強制揭露」非主管職的全職員工薪資平均值與中位數，並依性別加以區分。這項政策背後，展現出政府縮小性別薪資差距的決心，透過揭露制度，期待職場不再出現「兩性同工不同酬」的現象。然而，數據的揭露只是第一步，真正的挑戰，是如何改變女性在職場中潛藏的不平等待遇與壓力。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，當企業缺乏對家庭友善的制度與福利時，女性往往只能主動退讓，選擇配合家庭而調整職場角色，這也反映出，台灣的職場環境對待女性工作者的友善程度，仍有進步空間。

此外，調查也顯示，近六成的女性上班族感受到職場的不友善，其中更有13.3 % 直言「非常不友善」。進一步來看，有超過一半的女性（51.6%）在婚育後，遭遇過不友善對待，包括31.3% 被暗示會影響升遷、20.3% 有過明顯被排擠的經驗。

前五大不友善的情勢依序為：請假遭刁難（48%）、考績受影響（32.6%）、職務被調整（29.8%）、遭主管同事刁難（28.8%）、以及被暗示不得請育嬰假（21.1%）。這些看似「潛規則」的行為，也讓不少女性工作者敢怒不敢言。

儘管《性別工作平等法》早已明定禁止性別歧視，實際上，許多女性上班族仍深刻感受到不平等。

1111人力銀行表示，調查顯示，有63% 的受訪者認為，職場仍普遍存在對女性的刻板印象，62.4 %的受訪者更直言，同工不同酬的現象依然普遍；此外，有53.5% 的女性認為，自己的工作能力遭到低估。懷孕歧視（40.1%）與升遷天花板（36.3%）等隱性限制，也時常出現在升遷與人事評估中。

莊雨潔認為，法律只是底線，唯有政府持續強化監督、企業主動創造多元包容的制度環境，才能真正翻轉職場性別歧視，她也鼓勵女性應更勇於爭取自身權益。

另外，當被問及希望企業能提供哪些友善措施時，女性上班族最期待的前三項為：彈性工時（58.5%）、心理健康與情緒支持（39.5%）、以及優於法規規定的假期制度（37.6%）。可見，現代女性不僅在意自主的時間管理，更看重心理價值是否被企業理解與支持。

上述「職場女性婚育」問卷，是1111人力銀行自2025年4月5日到5月5日，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,031份，正負誤差值2.8個百分比。