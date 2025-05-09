每三間就有一間！「購屋天堂」新屋空屋率全台居冠

基隆房貸負擔率僅28.3%，為全台唯一低於30%，被喻為購屋天堂，不過房仲觀察內政部資料，2024年第2季全台待售新成屋達10.3萬宅，其中，屋齡5年內新成屋空屋率最高縣市為基隆市35.3%，等於每3間新成屋就有1間空屋。

其他依序為金門縣35.1%、高雄市29%、台南市28%、台北市27.1%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新成屋空屋率居高不下，往往意味著該區域新案供給過剩，或投資客比例偏高，隨著市場回歸供需基本面，這些賣壓較大的區域面臨較大的修正壓力，甚至不排除出現「多殺多」的可能性。

莊思敏表示，基隆與金門憑藉房價基期低的先天優勢，搭配重大公共建設議題發酵，曾掀起一波推案熱潮，然而隨著金門博弈特區政策叫停、基隆捷運進展不如預期，市場樂觀情緒有所消退，交易動能亦隨之減弱。

台南與高雄過去則因台積電和科學園區等題材，吸引大量投資買盤進場，帶動房價突飛猛進，如今隨著投資熱潮降溫，區域房價也面臨著不小的修正壓力。

至於台北，台北房價高居全台天花板，新案價格動輒百萬起跳，早已超出普通受薪階級的負擔範圍，再加上台北市不乏置產型買盤，也導致新成屋空置率居高不下。

中信房屋基隆麥金加盟店店長邱垂茂指出，目前基隆新案的成交單價普遍都在3-4字頭，個別預售案甚至已經上看5字頭，房價漲勢驚人。然而基隆捷運尚未實質動工，新案房價卻已提前反映未來預期，在投資客離場、自住族不願貿然追高的情況下，近期基隆新案買氣亦出現了退燒跡象。

邱垂茂表示，房市進入盤整階段，購屋者不妨優先選擇具生活機能成熟、價格合理的中古屋產品，相較於預售案需承擔漫長工期的不確定性，中古屋不僅看得見、摸得著，價格也相對友好，還具備更有彈性的議價空間。