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AA 制成家庭經濟主流？女性平均得上繳薪水52%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，有高達85.4%的女性上班族自認壓力沉重，其中18.2% 更坦言「壓力山大」，難以喘息。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，有高達85.4%的女性上班族自認壓力沉重，其中18.2% 更坦言「壓力山大」，難以喘息。 圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行9日發布「職場女性婚育現況調查」，有高達85.4% 的女性上班族自認壓力沉重，其中18.2% 更坦言「壓力山大」，難以喘息。

細究女性上班族壓力來源，最多的是「薪水入不敷出」（55.5%），其次是「家庭與工作難以兼顧」 （43.3%），緊接著則是「不敢輕易請假」（33.4%）。此外，貸款壓力（28.8%），需要分攤家中經濟重擔，也讓許多女性感到責任沉重、難以負荷。

而這些數字背後，也反映出家庭結構與經濟模式的轉變。進一步調查發現，平均要拿出薪資的52% 來負擔家庭開銷，甚至有18%的女性，必須全數薪資（100%）投入家庭支出，一肩扛起家計壓力不言而喻。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，過去「男主外、女主內」的分工樣貌已逐漸式微，取而代之的是雙薪家庭成為主流。然而，在生活成本高漲、育兒與照護責任大多仍由女性承擔的現實下，女性在職場上扮演的角色越來越多重，壓力也隨之加劇。

張篆楷也建議，求職者若有需求，不妨多利用1111人力銀行的履歷健診、AI小精靈等平台工具，提升職場轉換與加值的效率，為自己的下一步創造更多可能。

上述「職場女性婚育調查」，是1111人力銀行自2025年4月5日到5月5日，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,031份，正負誤差值2.8個百分比。

人力銀行 壓力 求職 職場

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