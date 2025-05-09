Uber Eats 首度公開 外送員送單平均每小時淨收入270元

台灣零工經濟與非典型工作型態日益普及，外送服務已成為許多人提升收入、兼顧事業與生活的選擇。Uber Eats 9日發布由全球調研公司Mandala進行調查的「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，這項調查計算2024年外送員透過Uber Eats平台賺取收入的統計數據，從2024年至少完成一趟外送行程的合作夥伴中隨機抽樣15,000名統計而成。結果顯示，扣除預估成本後，Uber Eats 外送合作夥伴送單期間平均每小時淨收入為新台幣（以下均為新台幣）270元。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats平台上的外送合作夥伴，有的是辛勤照顧孩子的爸媽、有的是用功讀書的大學生，也有一邊創業、一邊外送的夢想實踐家， Uber Eats的自由彈性工作模式，讓他們可以自由安排時間，兼顧賺取收入和生活平衡。

除了首度對外公開透過平台賺取的收入相關數據，Uber Eats也推出專屬於外送員的「外送行程費用報告」（目前僅由部分外送合作夥伴優先體驗），外送員可清楚看到自己的努力可以帶來多少價值，也更了解有哪些方式可以幫助自己提升收入。

Uber Eats強調為承攬工作，外送員自行決定上線時間與地點，收入取決於選擇是否上線以及在什麼時段、什麼地點送單，與累計送單期間的長短。報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始，到成功完成外送為止。結果發現，除了平均每小時淨收入270元以外，收入前25%的外送合作夥伴平均每小時淨收入為312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有224元。

Uber Eats也對外送員推出「外送行程費用報告」，回應外送員呼籲收入透明度訴求。只要系統有足夠數據的外送員，預計每個月都會收到一份專屬報告。報告內容包含「個人行程費用分析」，清楚掌握自己的收入狀況；還有從外送數據整理出的「提升收入小撇步」，分享更多增加收入的機會。此報告目前只限部分外送員優先體驗，Uber Eats表示未來會逐步開放給其他外送員。

Uber Eats自2016年在台灣展開營運，根據報告調查，94% Uber Eats外送員重視平台提供工作的高度彈性。

根據報告，每三位外送員有兩位每周送單期間少於或等於10小時；大多數（76%）外送員選擇在兩天以上完成。

為了提升自身收入，每四位Uber Eats的外送合作夥伴中就有一位（23%）同時在多個外送平台接單；超過一半（60%）的外送員有其他工作，將Uber Eats當作補充收入來源；接近四成的受訪者運用不同外送平台作主要收入來源。