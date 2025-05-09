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油電糖水四大國營事業招考386人 鐵飯碗起薪4.4萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

經濟部9日表示，經濟部所屬國營事業台糖台電、台灣中油台水等四家公司為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定386名，目前各公司起薪每月約新台幣4.4萬元至4.5萬元不等。

經濟部指出，初（筆）試日期為2025年11月9日，本次甄試招考類別及招考名額如下：企管79人、人資11人、財會17人、大眾傳播4人、資訊20人、文化資產3人、政風6人、地政11人、土木21人、建築3人、機械51人、電機88人、儀電13人、環工14人、職業安全衛生5人、畜牧獸醫4人、農業4人、化學3人、化工製程18人、石油開採3人、地球物理4人、生態4人，合計：386人。

經濟部表示，相關應考資格、報名方式、報名日期及其他事項可參閱甄試簡章。簡章預定於2025年7月9日於甄試網站及經濟部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。

如有相關試務疑義，可洽詢甄試試務處，電話：02-23666409/0910-150166 E-MAIL：exam096@taipower.com.tw。

中油 台水 台糖 台電 經濟部

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