媽媽最想要的母親節禮物出爐！現金、出國與拍全家福奪前三名

對於即將到來的母親節將送上什麼禮物，你心中已有想法了嗎？根據yes123求職網9日公布的最新調查顯示，職場媽媽今年「最期待的」禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金（紅包）」（57.7%）、「出國旅遊」（40.3%）、「拍全家福照」（39.2%），以及「國內旅遊」（35.2%）、「百貨禮券」（25.8%）。

至於「最期待的」禮物，在六到十名部分，又分別是：「按摩椅」（24.8%）、「卡片」（23.7%）、「智慧型手機」（22.6%），以及「SPA課程」（21.7%）、「金飾」（20.8%）。

相反的，職場媽媽「最不期待的」母親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「花束」（33.4%）、「廚具」（32.4%）、「家電」（28.8%），以及「微整型服務」（27.9%）、「名牌包」（26.8%）。

其餘「最不期待的」禮物，在六到十名部分，又分別為：「化妝品或保養品」（25.7%）、「保健食品」（24.6%）、「手錶」（23.3%），以及「鑽石珠寶」（22.2%）、「服飾」（19.9%）。

而在今年「母親節願望」部分，在可複選狀況下，根據yes123求職網調查發現，職場媽媽最期盼的依序是：「家人健康」（63.4%）、「小孩懂事聽話」（57.9%）、「真正休息放鬆一天」（54.7%），以及「另一半升職加薪」（53.8%）、「家人感情融洽」（43.8%）。

其他過節的願望，又分別為：「有人分擔家務」（35.2%）、「自己升職加薪」（34.2%）、「不用加班，天天準時下班」（25%），以及「正常休假」（23.9%）、「順利換新工作」（22.8%）。

若是為了慶祝母親節，職場媽媽「最偏好」的蛋糕口味，在可複選狀況下，前五名依序是：「水果」（35.6%）、「巧克力」（34.6%）、「冰淇淋」（32.1%），以及「芋泥」（27.7%）、「提拉米蘇」（22.9%）。

其他喜愛的母親節蛋糕口味，又還有：「抹茶」（21.9%）、「鮮奶油」（21%）、「乳酪」（19.9%），以及「布丁、果凍」（18.6%）、「咖啡」（16.1%）。

上述職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月23日到5月6日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。