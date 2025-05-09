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精品糖果 sugarfina 衝母親節商機 揭曉「玫瑰人生」系列

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
sugarfina 歡慶母親節暨台北 101 旗艦店開幕一周年，揭曉「玫瑰人生」限定系列。sugarfina/提供
sugarfina 歡慶母親節暨台北 101 旗艦店開幕一周年，揭曉「玫瑰人生」限定系列。sugarfina/提供

精品糖果品牌 sugarfina，自進駐台北 101 購物中心以來，以其宛如珠寶般的精緻糖果與充滿驚喜的創意設計深受歡迎。今年母親節為了慶祝 sugarfina 台北 101 旗艦店開幕滿一周年，品牌特別推出 2025 母親節全新限定「La Vie En Rose 玫瑰人生」系列，搶攻母親節送禮商機。

本次 sugarfina 推出的母親節限定「La Vie En Rose 玫瑰人生」系列，以粉嫩浪漫為主題，精選多款人氣口味軟糖，包括：「#草莓風味棉花軟糖」、「#心型草莓軟糖」、「#草莓香檳小熊軟糖」等，消費者可自由搭配組合為九盒裝的粉色迷你提箱禮盒，送禮自用兩相宜。此外，限量推出的「#氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶，則是以粉紅酒氣泡為靈感，讓節慶氛圍加倍升溫。

活動現場也以手作花藝設計與 sugarfina 經典口味糖果搭配，呈現品牌對生活美學的極致追求。未來 sugarfina 也將持續以甜蜜與創意為核心，推出更多節慶限定商品與跨界合作，陪伴每一個值得慶祝的時刻。

現場邀請甜美時尚名人許允樂親臨站台，分享她心底對於母親節的深刻感受：「母親節對我來說是個很特別的日子。我是女兒，也期待有一天能成為媽媽。媽媽的角色就像是全世界最不容易、卻也最有成就感的工作。我和媽媽感情很好，我特別能體會那種把愛傾注給家人的心情。她給我的安全感和幸福感，是滿滿的、溫柔的。希望每位媽媽，在每個平凡且努力的日子裡，都記得寵愛自己一下。吃顆糖、讓心融化，回到那個小女孩的甜蜜時刻。就像 sugarfina 的『玫瑰人生』系列一樣，讓生活瞬間變得好柔軟、好浪漫！」

母親節

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