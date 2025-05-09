桃園「房價最親民重劃區」 信義房屋專家推這裡

近年桃園房價親民、環境宜居，頗受雙北購屋族群青睞，隨著各項建設發展，桃園各重劃區房價逐漸上揚，信義房屋專家建議，位於南桃園的楊梅大金山重劃區發展最晚，目前可稱為「桃園房價最親民重劃區」，位於楊梅埔心交流道旁、近龍潭科學園區，具有交通、產業、房價親民三大優勢，為首購族友善區域。

信義房屋楊梅重劃店專案經理范姜世旻表示，楊梅大金山重劃區首要優勢為交通優勢，雖然位於桃園南端，但區域內有埔心、楊梅、富岡、新富4個火車站，國道一號楊梅交流道、幼獅交流道、五楊高架楊梅交流道共3個交流道，無論開車或大眾運輸到雙北約需45分鐘、南下至竹北僅需30分鐘，因交通便利帶來許多來自雙北與新竹的購屋族群。

而楊梅因離桃園市區相對遠，因此開發較慢、房價基期較低，大金山重劃區為一自辦重劃區，約有15棟社區大樓，屋齡約為0-10年之間，范姜世旻分析，預售屋、新成屋單價約35萬左右，指標建案有上4字頭行情，新古大樓單價26-30萬左右，相較桃園市區新成屋單價50-60萬、鄰近中壢平鎮市區新成屋單價40-50萬之間，顯得相當親民，吸引首購與小家庭入住。

范姜世旻表示，大金山重劃區也有產業群聚優勢，周邊的龍潭科學園區有台積電封測廠、友達等企業，幼獅工業區有製造、紡織業等，產業聚集也帶來人口紅利，不乏有科技園區的購屋族群，人口穩定成長。

生活機能方面，范姜世旻表示，因為大金山重劃區位於楊梅、埔心兩個舊商圈之間，因此傳統市場採買，可至車程約6分鐘的舊商圈，而重劃區內，則有許多連鎖量販、餐飲業者都已進駐，包括全聯購物中心、麥當勞、藏壽司、築間火鍋等，商家林立，採買方便。

范姜世旻觀察，近2年來，因為新竹房價上漲，來自新竹的外溢購屋族群顯著，未來若是五楊高架延伸到頭份，也可望吸引竹南科學園區的購屋族群；而桃園平鎮火車站臨時站預計2026年啟用，啟用後，原本在平鎮觀望的購屋族，可望往後搭１站到埔心火車站、２站到楊梅火車站，以時間換取空間購屋。