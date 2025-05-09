九成六職場媽媽曾想離家出走 平均一次需要9.6天的大喘息

根據yes123求職網9日發布的最新調查顯示，有高達九成六的職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭，而且如果想真正休息的話，平均一次需要休息9.6天；其中更有18.2%表示，其實需要離家喘息「16天（含）以上」，也就是超過半個月才夠。

整體而言，根據yes123求職網的調查，職場媽媽替自己目前的「工作表現」，平均打了81.3分，略高於去年的80.8分；其中自評「滿分（100分）」的，也占了14.2%。

相較之下，對於「母親的角色表現」上，平均僅給自己48.5分，低於去年的49.9分；其中自評「零分」的，也占了18.8%；分數不但明顯低於工作表現，自評結果也不算及格，代表未來仍有許多努力改善的空間。

可惜對職場媽媽來說，想保持事業與生活的平衡，似乎存在著難度。根據yes123求職網的調查，對於目前的工作，有高達九成五的人，覺得「不能」兼顧家庭與事業。

難怪有86.3%的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪「至少」需要多少呢？

此次調查則顯示：有29.8%認為「基層主管等級：4.5萬以上∼6萬不到」；29%為「資深員工等級：3.5萬以上∼4.5萬不到」；14.9%為「一般員工等級：2.859萬（含）以上∼3.5萬不到」；以及14.2%認為「高階主管等級：8萬（含）以上」；還有12.2%為「中階主管等級：6萬以上∼8萬不到」。

因此換算下來，整體「平均值」則落在51,833元起跳，代表擔任「全職媽媽」的期望待遇大約為「基層主管等級」。

不過， 糟糕的是，有七成一的人覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽其實並「不友善」，也代表認為友善的，僅占了28.7%。

甚至因為職場媽媽這樣的身分，仍有60.2%的人自認，曾經碰過「同工不同酬」情況；還有72.7%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

整體而言，合計有94.7%的職場媽媽指出，曾經因為有了小孩，而「考慮過」換工作，其中還分成：60.7%屬於「曾經考慮過，但沒有付諸行動」；34%屬於「曾經考慮過，且付諸行動」。

還有對「生小孩」這件事情，卻有三成二坦言，其實「沒有」在原本人生計畫中；假設「人生能重來一次」的話，仍然有61.2%的職場媽媽透露，「可能會」生小孩；但也代表其餘的38.8%表示，「可能不會」生了。

既然目前工作環境，可能對自己較不友善，難怪有37.7%的媽媽透露，過去因為「結婚、生育」關係，曾經離開過職場。

如果曾因「婚育關係」離開過職場，回想剛重返後「二度就業」的薪資水準：「算是持平」的，占44%；「算是比之前低」的，也占了39.6%；「算是比之前高」的，僅占16.4%。

因此從「離開」職場到「重返」職場，這中間的「工作空窗期」，平均長達4.9年，推估對這群職場媽媽來說，想要回到原本任職的企業、行業，恐怕也不容易。

上述職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月23日到5月6日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。