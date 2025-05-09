快訊

汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

九成六職場媽媽曾想離家出走 平均一次需要9.6天的大喘息

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網9日發布的最新調查顯示，有高達九成六的職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭，而且如果想真正休息的話，平均一次需要休息9.6天；其中更有18.2%表示，其實需要離家喘息「16天（含）以上」，也就是超過半個月才夠。

整體而言，根據yes123求職網的調查，職場媽媽替自己目前的「工作表現」，平均打了81.3分，略高於去年的80.8分；其中自評「滿分（100分）」的，也占了14.2%。

相較之下，對於「母親的角色表現」上，平均僅給自己48.5分，低於去年的49.9分；其中自評「零分」的，也占了18.8%；分數不但明顯低於工作表現，自評結果也不算及格，代表未來仍有許多努力改善的空間。

可惜對職場媽媽來說，想保持事業與生活的平衡，似乎存在著難度。根據yes123求職網的調查，對於目前的工作，有高達九成五的人，覺得「不能」兼顧家庭與事業。

難怪有86.3%的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪「至少」需要多少呢？

此次調查則顯示：有29.8%認為「基層主管等級：4.5萬以上∼6萬不到」；29%為「資深員工等級：3.5萬以上∼4.5萬不到」；14.9%為「一般員工等級：2.859萬（含）以上∼3.5萬不到」；以及14.2%認為「高階主管等級：8萬（含）以上」；還有12.2%為「中階主管等級：6萬以上∼8萬不到」。

因此換算下來，整體「平均值」則落在51,833元起跳，代表擔任「全職媽媽」的期望待遇大約為「基層主管等級」。

不過， 糟糕的是，有七成一的人覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽其實並「不友善」，也代表認為友善的，僅占了28.7%。

甚至因為職場媽媽這樣的身分，仍有60.2%的人自認，曾經碰過「同工不同酬」情況；還有72.7%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

整體而言，合計有94.7%的職場媽媽指出，曾經因為有了小孩，而「考慮過」換工作，其中還分成：60.7%屬於「曾經考慮過，但沒有付諸行動」；34%屬於「曾經考慮過，且付諸行動」。

還有對「生小孩」這件事情，卻有三成二坦言，其實「沒有」在原本人生計畫中；假設「人生能重來一次」的話，仍然有61.2%的職場媽媽透露，「可能會」生小孩；但也代表其餘的38.8%表示，「可能不會」生了。

既然目前工作環境，可能對自己較不友善，難怪有37.7%的媽媽透露，過去因為「結婚、生育」關係，曾經離開過職場。

如果曾因「婚育關係」離開過職場，回想剛重返後「二度就業」的薪資水準：「算是持平」的，占44%；「算是比之前低」的，也占了39.6%；「算是比之前高」的，僅占16.4%。

因此從「離開」職場到「重返」職場，這中間的「工作空窗期」，平均長達4.9年，推估對這群職場媽媽來說，想要回到原本任職的企業、行業，恐怕也不容易。

上述職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月23日到5月6日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。

求職 職場 薪資

延伸閱讀

實現夢想清單要加速！極地探險郵輪市場全球加溫　越晚成本越高

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

朋友搭計程車通勤…騎車族好奇「收入等級」 網揭花費：比開車省多了

終結科技落差！黃仁勳把AI當私人家教 預言「1類員工」將被取代

相關新聞

考慮回台 Gogoro規畫美股下市

電動機車龍頭Gogoro股價去年九月中旬跌破一美元，四月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由...

新聞分析／Gogoro永續經營 不要面子要裡子

電動機車龍頭Gogoro作為台灣新創獨角獸，三年前在美國那斯達克風光上市，但現在卻傳出已經準備自美國下市，短短三年時間風...

長榮航總座孫嘉明看換匯熱潮：出國旅遊需求很旺

長榮航空總經理孫嘉明昨（8）日指出，近期新台幣升值，看到民眾積極搶換匯的購買力，從換匯熱潮即可看出，國人出國旅遊的意願依...

台肥蓋儲槽 衝刺乾淨能源

台肥董事長李孫榮昨（8）日表示，台中將新建兩座各2萬噸氨能儲槽，2028年完工後、將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者。而...

顯而立見／人際關係 AI時代的稀缺資源

日前「台北明星私校招考競爭激烈勘比考大學」的新聞，揭開當代社會的集體焦慮。為什麼還是很多人追求成本高昂的名校？名校競爭的...

策略行銷／三招改善商品頁 吸引AI推薦

OpenAI近期正式推出ChatGPT的購物推薦功能，對全球電商產業投下震撼彈。此功能讓消費者可透過自然語言對話，向AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。