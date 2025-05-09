職場媽媽壓力罩頂！疲勞指數飆新高、九成有經濟重擔

即將歡度母親節，不過對於辛苦的職場媽媽來說，卻是「蠟燭多頭燒」。根據yes123求職網9日發布的最新調查顯示，衡量家庭總收入，覺得目前「經濟壓力大」的媽媽們，比例高達91.6%，且有26.6%需要娘家援助。

調查還發現，在可複選狀況下，有高達八成五的人表示，成為「職場媽媽」的主要原因，就是「想分擔家計」；至於其他原因，依序包括了：「為了經濟自主」（80.9%）、「不想與社會脫節」（62.7%），以及「享受工作成就感」（35.8%）。

同時包含處理公事與家事，自認擔任「職場媽媽」的每天工作時間，平均落在10.9小時；其中甚至有四分之一更認為，其實日工時在「12小時（含）以上」，這群媽媽的過勞風險恐怕也最高。

至於媽媽們的「職場焦慮感」來源，在可複選狀況下，前五名分別為：「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」（56.4%）、「無法配合加班、應酬、出差」（55.1%）、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」（48.1%），以及「職涯規劃因小孩狀況而受限」（42.3%）、「同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同」（41.2%）。

其他的「職場焦慮」方面，第六到第十名分別是：「求職、面試時遭歧視」（32.3%）、「上班時為了家裡事情而分神」（31.2%）、「無暇在職進修」（30.2%），以及「關於生養育子女，任職企業無相關員工福利」（29.1%）、「放產假、育嬰假，怕工作不保」（22.2%）。

除此之外，職場媽媽「家庭焦慮感」的主要來源，在可複選狀況下，前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」（71.3%）、「子女教育學習問題」（65.2%）、「錯過陪伴小孩成長的時間」（55.2%），以及「子女托育照顧問題」（54.3%）、「開銷增加與支出分配問題」（44.1%）。

其餘的「家庭焦慮」部分，第六到第十名又分別為：「子女身心健康問題」（39.2%）、「家中長輩照顧問題」（38.1%）、「與公婆相處的問題」（31.2%），以及「一邊忙家事，一邊要分神處理公事」（30.3%）、「費心力去張羅三餐」（29.2%）。

由yes123求職網調查更發現，如果平時為了工作，不能親自照顧小孩，除了萬般無奈，也有高達八成七的職場媽媽覺得「會有罪惡感」。

同時和子女共處的時光也不多，每逢「上班日、在下班後」，與他（她）們相處的時間，平均落在92.6分鐘，少於去年的96.4分鐘；其中甚至有15.1%的職場媽媽表示，「幾乎沒有相處時間（0分）」。

憂心收入減少、工作難找，陪小孩的時間也不夠，「窮忙的」職業婦女更要擔心自己過勞。從yes123求職網調查顯示，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在80.3分，首度突破八十分大關，不但高於去年的79.5分，以及前年的78.5分，更創下六年以來新高。其中甚至有一成九，自認達到「100分（滿分）」的狀態，屬於異常疲憊程度。

若以行業別交叉分析，職場媽媽「疲勞指數」的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」（85.2分）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（84.1分）、「醫護與生技」（83.7分），以及「金融保險與會計統計」（82.6分）、「批發零售與貿易」（81.2分）。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，當生活中有了小孩後，雖然算是「甜蜜的負擔」，職場媽媽卻更擔心工作壓力、工作時間，是否因此讓家庭和事業失衡，甚至導致親子或夫妻關係疏離。

楊宗斌更憂心表示，除了子女外，可能還要照顧長輩（公婆、父母），以及分擔丈夫扛家計的責任，她們在家裡是「三明治族」，同時出門工作，還要面對來自公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」的結果。

因此也提醒職場媽媽們，要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰。

最後楊宗斌認為，在處理生養育問題方面，女性上班族顧慮的地方更多，除了需要家人體恤與擔待外，甚至需要與老闆、主管們，好好溝通一下目前的生活或婚姻狀況，藉以取得「職媽人生」的平衡點。

上述職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月23日到5月6日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。