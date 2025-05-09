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台肥蓋儲槽 衝刺乾淨能源

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台肥（1722）董事長李孫榮昨（8）日表示，台中將新建兩座各2萬噸氨能儲槽，2028年完工後、將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者。而新竹D7-B商辦動土後，D4、D5將接續開發，目標十年後不動產租金收入挑戰45億元。

台肥新竹「D7-B科技研發大樓」昨天動土，代表「新竹科技商務園區」第三期開發計畫正式啟動。李孫榮強調，接下來D4、D5會相繼開發，加上預計2028年招租的南港C4商辦大樓案，目標2035年集團不動產租金收入從目前近25億元拉高到40億至45億元，成為支撐營運穩定，推動乾淨能源投資發展的後盾。

李孫榮指出，台肥以行動深耕ESG，要重新擦亮近80年的老招牌，以前提起台肥就想到肥料，但現在要從傳統大地的供給者，轉為國家能源的供應者，這是集團最主要的目標。目前台肥進口6,000噸藍氨，已有十多家高科技、半導體業者洽談採購，不僅如此，集團還規劃在台中興建兩座各2萬噸氨能儲槽。

台肥總經理張滄郎指出，目前新竹「TFC ONE」商辦大樓每坪月租金約1,400至1,500元左右，「D7-B科技研發大樓」預計2028年完工；總計新竹D7-B、D4、D5開發完成後，預計可增加15億至17億元租金，加上原先租金貢獻，總計新竹可貢獻租金約20億元。

台肥 租金

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