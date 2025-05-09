創業之星選秀 快來報名 彰銀金援新創 多路並進

彰化銀行（2801）以全方位服務協助新創與微型企業發展，並支持推動其資金、數位轉型及永續經營，未來將持續導入金融科技與數據分析，提供更智慧化、創新且全方位的金融服務，協助更多新創與微型企業拓展商機，提升競爭力。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

彰銀協助新創與微型企業不遺餘力，在融資方面，除了積極推廣經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」與財政部「中小暨微型企業振興融資方案」等計畫外，亦推動新創企業的創業貸款專案，如青年創業及啟動金貸款、微型鳳凰貸款，並針對地方創生事業推出「協助地方創生事業振興貸款」，以協助地方創生青年籌措資金，推動普惠金融。

此外，彰銀持續推廣自有的「微型企業小額貸款專案」，專為資本額較小但成長潛力高的企業提供量身訂作的融資服務。

彰銀同步強化非財務面輔導，透過官網「微型企業融資專區」提供即時金融資訊，並且結合與中小企業聯合輔導基金會的合作，提供中小企業財務診斷、雲端健檢以及數位轉型輔導，協助企業提升營運體質與市場競爭力。

同時，透過舉辦研討會，邀請工業及經濟專家，為中小微企業提供推動產業振興和升級轉型及加快實現淨零排放目標的商業計畫，協助中小企業提前布局碳中和行動與智慧應用，為新興經濟趨勢打下堅實基礎。

彰銀並與經濟部共同推動「中小微企業多元發展專案貸」，以數位轉型、淨零轉型及通路發展為主，以數位轉型成長最為顯著，展現彰銀協助企業因應數位化及永續潮流，提升經營韌性。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。