新聞分析／Gogoro永續經營 不要面子要裡子

電動機車龍頭Gogoro作為台灣新創獨角獸，三年前在美國那斯達克風光上市，但現在卻傳出已經準備自美國下市，短短三年時間風光不再，確實令人唏噓，但對於已經定下轉盈時間的Gogoro來說，下市其實是最佳選擇。

二○二二年Gogoro大張旗鼓的赴美上市，背後目的當然是為了募資，畢竟作為新創企業，前期在海內外打市場都需要龐大資金支撐，若沒有其他大股東資金挹注，在當時，上市的確有其必要性。

但從上市到下市僅三年時間，對於任何企業來說，面子上的確有些掛不住，但對於Gogoro來說，與企業永續經營比起來，面子反而是最不重要的東西。

去年Gogoro歷經洗產地風波，經營團隊變動，潤泰集團正式入主Gogoro後，把很多不該花或是可以不花的錢都省下來，發現獲利的目標並不是那麼遙不可及，因此大膽訂下了二○二八年要損益兩平目標，既然訂下目標，若再為了那斯達克上市虛名，去背負每年八百萬美元的費用自然不合理。

而Gogoro若下市，回台上市也被認為是合理的下一步。雖然不免會被酸是回台割韭菜，但畢竟台灣投資人對於機車產業熟悉度高，只要能做出成績，就能讓大家肯定。

對於Gogoro來說，財務狀況既然已經明顯好轉，獲利不是空口說白話的畫大餅，未來台灣投資人是否能夠接受，就要用成績說話。