快訊

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

聽新聞
0:00 / 0:00

考慮回台 Gogoro規畫美股下市

聯合報／ 記者林海／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

電動機車龍頭Gogoro股價去年九月中旬跌破一美元，四月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由於美國投資者與機構對於電動機車產業陌生，因此Gogoro已準備自那斯達克下市，並進一步考慮回台上市。

Gogoro二○二二年四月在那斯達克掛牌，股價最高曾超過十七美元，但隨後則一路下跌，在去年跌破一美元後，就接獲那斯達克通知，必須在一百八十天寬限期內改善股價，重新符合最低股價標準，否則會被更換交易市場。

Gogoro在寬限期到來的四月底前，即向那斯達克提出轉板申請，由全球精選市場轉板至那斯達克資本市場，也已獲審核通過。

去年九月，Gogoro創辦人、原董事長兼執行長陸學森辭職後，經營團隊重組，由大股東潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，原台灣總經理姜家煒則任代理執行長，姜家煒上任後積極進行成本管控，也立即展現效益。

根據Gogoro第一季財報，雖然營收減少百分之八點七，但營業費用較去年同期減少九百六十萬美元，降幅達百分之三十二點一，虧損也由一千七百二十萬美元減少至一千○九十萬美元，減幅高達百分之四十二，調整後ＥＢＩＴＤＡ（息稅折舊攤銷前盈餘）也提升至一千四百三十萬美元，優於去年同期的一千○二十萬美元。

據了解，Gogoro在那斯達克掛牌每年的行政、法遵費用就高達八百萬美元，這對Gogoro來說，是非常沉重的負擔，因此內部也在規畫走下市這條路，若每年可以省下八百萬美元，財務上的表現也會更好。

Gogoro內部認為，台灣市場對於機車、電動機車的熟悉度更高，在進行公司體質調整後，Gogoro財務上的表現已經明顯好轉，二○二六年、二○二八年能源事業與車輛事業損益兩平是可以達成的目標，更跳脫出先前被外界批評是虧損無底洞的窘境，加上美國新一波關稅戰即將開打，在這個時機點回到熟悉的市場，對Gogoro來說其實是好事。

Gogoro表示，轉板不會影響其營運與股東權益，並且將繼續維持上市資格，正常進行交易。

對於下市規畫傳聞，Gogoro則表示，會以客人滿意度為優先，並專心養好財務體質，穩健地朝向獲利目標前進，實現財務永續。

Gogoro 那斯達克 電動機車

延伸閱讀

台南連棟透天厝大火5人受困救出 是否電動機車起火待查

Gogoro 歡慶十週年 全新車主推薦獎勵計畫豪華開跑！

Gogoro：在美那斯達克申請轉板 仍維持上市資格

Gogoro在美申請轉板 不影響公司營運與股東權益

相關新聞

考慮回台 Gogoro規畫美股下市

電動機車龍頭Gogoro股價去年九月中旬跌破一美元，四月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由...

新聞分析／Gogoro永續經營 不要面子要裡子

電動機車龍頭Gogoro作為台灣新創獨角獸，三年前在美國那斯達克風光上市，但現在卻傳出已經準備自美國下市，短短三年時間風...

長榮航總座孫嘉明看換匯熱潮：出國旅遊需求很旺

長榮航空總經理孫嘉明昨（8）日指出，近期新台幣升值，看到民眾積極搶換匯的購買力，從換匯熱潮即可看出，國人出國旅遊的意願依...

台肥蓋儲槽 衝刺乾淨能源

台肥董事長李孫榮昨（8）日表示，台中將新建兩座各2萬噸氨能儲槽，2028年完工後、將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者。而...

顯而立見／人際關係 AI時代的稀缺資源

日前「台北明星私校招考競爭激烈勘比考大學」的新聞，揭開當代社會的集體焦慮。為什麼還是很多人追求成本高昂的名校？名校競爭的...

策略行銷／三招改善商品頁 吸引AI推薦

OpenAI近期正式推出ChatGPT的購物推薦功能，對全球電商產業投下震撼彈。此功能讓消費者可透過自然語言對話，向AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。