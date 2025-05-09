考慮回台 Gogoro規畫美股下市

電動機車龍頭Gogoro股價去年九月中旬跌破一美元，四月底向那斯達克提交轉板申請後，日前已獲得那斯達克通過，但據了解，由於美國投資者與機構對於電動機車產業陌生，因此Gogoro已準備自那斯達克下市，並進一步考慮回台上市。

Gogoro二○二二年四月在那斯達克掛牌，股價最高曾超過十七美元，但隨後則一路下跌，在去年跌破一美元後，就接獲那斯達克通知，必須在一百八十天寬限期內改善股價，重新符合最低股價標準，否則會被更換交易市場。

Gogoro在寬限期到來的四月底前，即向那斯達克提出轉板申請，由全球精選市場轉板至那斯達克資本市場，也已獲審核通過。

去年九月，Gogoro創辦人、原董事長兼執行長陸學森辭職後，經營團隊重組，由大股東潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，原台灣總經理姜家煒則任代理執行長，姜家煒上任後積極進行成本管控，也立即展現效益。

根據Gogoro第一季財報，雖然營收減少百分之八點七，但營業費用較去年同期減少九百六十萬美元，降幅達百分之三十二點一，虧損也由一千七百二十萬美元減少至一千○九十萬美元，減幅高達百分之四十二，調整後ＥＢＩＴＤＡ（息稅折舊攤銷前盈餘）也提升至一千四百三十萬美元，優於去年同期的一千○二十萬美元。

據了解，Gogoro在那斯達克掛牌每年的行政、法遵費用就高達八百萬美元，這對Gogoro來說，是非常沉重的負擔，因此內部也在規畫走下市這條路，若每年可以省下八百萬美元，財務上的表現也會更好。

Gogoro內部認為，台灣市場對於機車、電動機車的熟悉度更高，在進行公司體質調整後，Gogoro財務上的表現已經明顯好轉，二○二六年、二○二八年能源事業與車輛事業損益兩平是可以達成的目標，更跳脫出先前被外界批評是虧損無底洞的窘境，加上美國新一波關稅戰即將開打，在這個時機點回到熟悉的市場，對Gogoro來說其實是好事。

Gogoro表示，轉板不會影響其營運與股東權益，並且將繼續維持上市資格，正常進行交易。

對於下市規畫傳聞，Gogoro則表示，會以客人滿意度為優先，並專心養好財務體質，穩健地朝向獲利目標前進，實現財務永續。