長榮航總座孫嘉明看換匯熱潮：出國旅遊需求很旺

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（8）日指出，近期新台幣升值，看到民眾積極搶換匯的購買力，從換匯熱潮即可看出，國人出國旅遊的意願依然強勁。

孫嘉明昨日出席2025年「長榮航空馬拉松」開放報名記者會，受訪時時作上述表示。

孫嘉明指出，目前看到市場變化，日本跟北美市場需求量還是很旺，機票價格跟著供需來走，市場需求強勁、成本都全面攀升，機票價格沒有下滑的空間。

孫嘉明指出，在旅遊趨勢方面，台幣升值與國際政治如美國關稅談判等因素，暑假期間的出國旅遊需求仍非常強烈；以國人兌換的幣別概況分析，仍以日圓與美元為主，顯示日本仍是最受國人出遊熱門地點，東南亞等地區航線也持續受到青睞。

航空貨運市場，仍在觀察全球整體經濟環境的變化，即便美國取消小額包裹800美元優惠關稅，大陸出來的電商貨量確實減少，除了電商外，其他智慧手機、筆電出貨都很正常，目前整體貨運受到的影響不大，將持續觀察後續變化，會跟著航空貨運需求調整貨運航班。