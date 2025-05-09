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顯而立見／人際關係 AI時代的稀缺資源

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

日前「台北明星私校招考競爭激烈勘比考大學」的新聞，揭開當代社會的集體焦慮。為什麼還是很多人追求成本高昂的名校？名校競爭的本質，實則是對「環境篩選機制」的爭奪。在高度不確定的時代，家長透過學費築起同溫層，將孩子的成長風險控管於價值觀相近的群體中。  

觀察台灣頂尖私校，課外活動圍繞STEAM與海外遊學。這種高度同質性環境，實為微型社會資本池。芝加哥大學研究指出，中學階段建立的人際網絡，其終身價值相當家庭財富的17%。當孩子身處相似群體，不僅降低溝通成本，更形成隱性資源交換平台，從升學情報到家族合作，弱連結優勢在成年後持續發酵。  

全球菁英教育皆深諳此道。英國伊頓公學的「校友稅」現象即為明證：畢業生薪資高出全國53%，關鍵在每周舍監下午茶與跨年級社團制度。這些精心設計的社交儀式，實為關係資本培養皿。正如其招生主任坦言：「我們販賣的是未來首相成為你室友的機率。」  

GPT-4通過律師考試、Midjourney顛覆設計業，我們正見證史上最快的「技能通膨」。麥肯錫報告預測，2030年技術崗位價值將萎縮40%，但「人際密集型」職缺成長220%。

醫療AI診斷準確率達95%，卻有83%患者要求醫師二次確認；心理諮商市場逆勢擴張，情感機器人市占率不足5%。這些數據揭示AI無法複製的三大稀缺性：信任成本、情感共鳴與跨界整合。  

企業選才標準已悄然質變。微軟2023年報告顯示，AI工程師招聘中技術測驗淘汰率僅15%，但「文化契合度」面試淘汰率達62%。人資主管直言：「我們能教人寫程式，但教不會團隊願否幫他除錯。」  

如果將職場視作資本市場，可見殘酷的價值重分配。世界經濟論壇數據顯示，技術專業的估值權重將從65%暴跌至28%，人際網絡卻從15%飆升至47%。這也呼應經濟學家赫希的「位置性商品」理論：當物質充裕時，稀缺性轉向「相對地位」。在AI普及的未來，差異化優勢取決於「能否接觸尚未被標準化的機會」。  

打造人際競爭力須從環境工程著手。與其擠入現有頂尖社群，不如識別「未來獨角獸領域」。哈佛研究證實，將50%自我投資轉向社交貨幣課程（如非暴力溝通、個人品牌塑造）的MBA學生，畢業五年後薪資高出同儕34%。  

真正的影響力來自成為「人脈路由器」。在AI醫療領域舉辦跨領域交流會、為新創牽線關鍵投資人、創建產業知識共享群組，此模式已催生「人脈工程師」新職種，平均年薪達18萬美元。

當OpenAI執行長阿特曼被問及「未來關鍵技能」，他的答案不是程式語言，而是「與聰明人建立信任」。這提醒我們：在演算法統治的世界，人性互動是最後的稀缺品。與其焦慮AI取代工作，不如反思：我的社交圈有多少「非可替代性連結」？能否提供AI無法複製的價值？是否在投資關係資產中產生複利效應？

未來的贏家，必是能駕馭AI工具與人性溫度之人。因為再強大的演算法，也無法複製兩杯威士忌深夜長談後迸發的革命性情誼。而歷史始終證明，改變世界的永遠是人與人之間的火花。

AI GPT-4

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