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量子覺知手札／狼性文化 暗藏隱憂

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在競爭劇烈又詭譎多變的大環境裡，為了能讓自己的意志能夠貫徹，有些組織的領導人會傾向大權在握、萬夫莫敵的管理風格。而且，為了增加組織整體的戰鬥力，他們也比較欣賞所謂的「狼性文化」，期待自己的追隨者或員工能對工作任務有貪婪之性，在勝者為王的互動氛圍中，願意為自己及組織盡全力地去打拚。

這些領導者也希望透過狼性的殘暴以及目標導向的團結本性，將工作中的遇到困難與障礙以及不符合領導個人信念的人，毫不留情地一一處理掉，以便讓這種善於捕捉機會，勇於進取與攻擊的特質，為組織注入源源不絕的活力。

然而，處於量子覺知時代中，雖然團隊中的不確定因素，可因領導者的刻意引導（觀察者效應）而崩塌（塌縮）成百分百的唯一確定，並塑造了大家的行事準則（所謂的組織文化）。

但是，在一切都有無限可能的外部環境，以及個人意識決定外顯言行的條件下，狼性文化中深藏的競爭及單一性的本質，可能造成的不一定是對外各式困境與成長上的克服，反而是在每個人只求自己的近利下，對內先造成了同事間冷酷無情的鬥爭，以及為達目的不擇手段的工作方式。

此外，也可能因為缺乏彈性的僵固性，讓多方集思廣益的協作特性消失。那麼，在此一情況下，任何自認有效的措施即使有一時的成果，也可能因後繼無人而無法持續地貫徹下去，或是因為內外部環境的改變而瞬間崩潰。

其實，在一切都不確定之下，若我們能自我覺察本身能力及觀念上的主觀性及局限性，透過自身開放的學習及反覆調整，或許一個更能適應新時代的做法就有機會產生了。

崩塌 領導者

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量子覺知手札／目標覺察 做出適當選擇

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