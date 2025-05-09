策略行銷／三招改善商品頁 吸引AI推薦

OpenAI近期正式推出ChatGPT的購物推薦功能，對全球電商產業投下震撼彈。此功能讓消費者可透過自然語言對話，向AI詢問購物建議，例如「推薦我一台適合小家庭的豆漿機」，ChatGPT 將整合合作電商平台或搜尋引擎資料，主動推薦商品並附上購買連結。這代表過去「搜尋→點擊→比價」的線性購物流程，正快速轉變為「對話→信任→行動」的非線性模式。

對台灣電商而言，這是「流量結構重分配」的開始。當消費者不再靠Google關鍵字搜尋商品，而是直接問ChatGPT：「哪款魚油無腥味？哪台氣炸鍋好清洗？」此時能否被AI收錄推薦，將成為品牌曝光與轉換的關鍵。

目前ChatGPT的商品推薦主要來自合作平台（如Shopify、Klarna）與搜尋引擎的資料索引。因此，網站是否具備清晰的商品資料結構、是否能被搜尋爬蟲完整抓取，將直接影響商品是否能被AI理解與納入推薦。

實際觀察台灣多數電商網站發現，許多商品頁仍以長條圖片為主，將產品資訊嵌入圖中，忽略搜尋引擎與AI無法辨識圖中文字的限制。為此，台灣電商可從三大方向著手應變：

一、資料結構標準化，讓AI能理解你的商品

網站應補上結構化資料，標示商品名稱、價格、品牌、庫存等關鍵資訊。即便保留視覺圖文，也應搭配HTML文字呈現的產品特色與FAQ，兼顧美觀與AI可讀性。並提交網站地圖讓搜尋爬蟲能完整收錄商品頁，這部分多數開店系統業者皆已支援，但自架官網就需要進行優化。

二、強化語意內容，回應消費者問題

ChatGPT是以對話為核心的推薦系統，若商品頁中出現「這款適合孕婦嗎？」「可以預約定時嗎？」等常見問題與回答（FAQ），更容易被AI配對與推薦。這類FAQ並非規格比較，而是語意導引，對提升AI推薦機率影響甚大。

三、優化Landing Page，接得住AI帶來的流量

ChatGPT可以幫品牌把人帶到門口，但真正能成交的是商品頁本身的溝通力，而真正能夠留住使用者、提升轉換率的銷售頁，往往具備以下三個特徵：

首先，從「感覺好看」轉為「有效傳達」。許多業者設計商品頁時，重視視覺美感與品牌調性，卻忽略了頁面是否清楚地在「說明這個商品解決了什麼問題，為什麼要現在買？」真正能產生轉換的頁面，不是最美的，而是最會說話的。

其次，結構有邏輯、節奏有層次。好的銷售頁，第一屏的畫面必須能在五秒內吸引注意力，中段則建立信任感與具體使用情境，末段要有清楚且動機強的行動呼籲編排。每一段文字與圖片都應有目的，而不是為了填版面而存在。

第三，從手機使用角度出發，設計真實的使用情境。現今消費者多數透過手機接觸內容，特別是從ChatGPT等AI工具點擊導入時，幾乎都是行動裝置。頁面設計不能忽略行動端使用體驗。筆者實務中也觀察到，當商品頁將重點信息放前面、圖片簡潔有力、行動版排版清楚時，轉換率會顯著提升。

此外，值得注意的是這並非純粹的流量紅利，而是流量的重分配。當消費者習慣改為從AI問答開始購物旅程，傳統的自然搜尋流量勢必被分食。若品牌仍只關注SEO排名或廣告操作，而忽略AI對話語境與頁面溝通設計，恐將面臨「被看見卻被跳過」的困境。

反之，具備AI可讀商品結構、對應FAQ語意問題、具轉換力頁面的品牌，不論大小，都有機會被AI購物功能平等推薦。這對中小型電商品牌而言，無疑是一場品牌可見度的再洗牌。