「先建後售」爆短賣潮 北市小宅2年內轉手賺582萬元

一般被認為偏向自住、自用且持有期長的「先建後售案」，近年在台北市部分指標小宅產品出現短期轉手高價差。根據「住展雜誌」彙整資料顯示，2022年後已有包括大安區「閱大安」、大同區「大橋湛」在內的四個社區揭露短期內轉手交易，單筆價差自270萬元至582萬元不等，顯示即便資金門檻較高，仍具短線投資爆發潛力。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，先建後售案因資金壓力與房地合一稅制限制，通常不被視為短期投資首選，加上貸款條件不若以往寬鬆，理應少見「快進快出」的情況。但此次多案能短期增值數百萬元，顯示建商若規劃小宅、選址核心區段，又具租賃或裝潢附加價值，仍能吸引買方在短時間內創造價差。

根據統計，「閱大安」位於師大生活圈，「大橋湛」緊鄰捷運大橋頭站，「中山曜」則靠近晴光市場，皆規劃低總價小宅產品，在市場上具出租及轉手的優勢。若再搭配附裝潢、租約現成等條件，讓不少屋主選擇在一兩年內見好就收，順利完成交易。

陳炳辰表示，實際觀察成交行情，「閱大安」已有單價突破每坪150萬元、「大橋湛」、「中山曜」亦見近百萬元水準。當初相對低價購入的買方，在房市高位風險意識下，選擇見好脫手，並透過重購退稅方式節稅，是部分轉手考量之一。

不過，並非所有先建後售案皆能穩賺。陳炳辰說，如士林區「天母靜好」13樓戶，因無車位配置而小賠60萬元；「大橋湛」4樓戶則受限低樓層與鄰近高架橋等條件，最終僅以平盤成交。若屋主有資金壓力或個案條件限制，仍可能出現價格壓縮，保值性不一而足。

住展雜誌表示，今年北投捷運站附近的「千琚美」，因為小宅規劃、總價門檻相對親民，有望觀察其轉手表現；另中山區林森商圈的「中山自在」亦有出租與轉手潛力，未來表現可期。