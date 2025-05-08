LINE NEXT與Kaia攜手Tether 展開美元穩定幣業務合作

LINE旗下致力於開發Web3生態系的子公司LINE NEXT Corporation（LINE NEXT）宣布與全球最大穩定幣發行商 Tether（泰達幣）策略合作，運用整合了LINE NEXT區塊鏈服務和平台的原生USD₮-Kaia，向主流消費者提供美元穩定幣USD₮產品。本次合作的首要項目是將泰達幣（USD₮）原生部署在Kaia區塊鏈上，Kaia區塊鏈則是為LINE NEXT所使用的開發平台。

LINE NEXT與Tether合作，Kaia區塊鏈上推行的泰達幣(USD₮)整合到LINE Messenger上的Web3服務，可於LINE NEXT生態系內無縫使用。USD₮將於內建錢包上架，用戶可以直接於LINE Messenger中的 Mini Dapp進行付款與轉帳。LINE NEXT計劃推出Mini Dapp任務型的泰達幣獎勵方案，讓用戶更輕鬆便利地使用穩定幣。透過此次合作，導入Kaia的穩定幣，運用全球最大的美元穩定幣實現穩定交易，LINE NEXT期望為亞洲用戶提供更普及化且安全可靠的Web3使用體驗。

LINE NEXT執行長高永受表示，採用USD₮有助於在亞洲建立以美元為基礎的交易入口。透過整合穩定幣相關服務，Web3的應用更貼近用戶的日常生活體驗。

Tether執行長Paolo Ardoino則表示，泰達幣在Kaia區塊鏈上原生發行，是穩定幣擴展到數百萬主流用戶的關鍵一步。在LINE NEXT的區塊鏈基礎架構上，為全球近2億的LINE用戶提供更直觀及便捷的數位資產互動方式，Tether彰顯了Kaia致力於推動穩定幣在亞洲地區乃至全球普及的承諾。

今年1月啟用的Mini Dapp是建構在Kaia生態圈的去中心化應用。用戶可直接透過LINE通訊軟體中的Dapp Portal或從各個Mini Dapp的LINE官方帳號造訪，使用各類型的服務，像是遊戲、社群媒體和內容等，無需另行下載應用程式。上線後短短一個月內，其累積用戶已突破3,500萬人，在韓國、日本、台灣和泰國呈現爆發式成長。