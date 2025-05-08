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台中4萬噸氨能儲槽2028年完工 李孫榮：台肥躍國內最大乾淨能源提供者

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台肥董座李孫榮（右二）8日出席「D7-B科技研發大樓」動土典禮表示，目前台肥已有4萬噸氨能儲槽的容量，預計2027、2028年台中兩座、各兩萬噸氨能儲槽完工後，集團將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者，幫助台灣半導體護國群山發展更上一層樓。左二為台肥總經理張滄郎。陳美玲／攝影
台肥董座李孫榮（右二）8日出席「D7-B科技研發大樓」動土典禮表示，目前台肥已有4萬噸氨能儲槽的容量，預計2027、2028年台中兩座、各兩萬噸氨能儲槽完工後，集團將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者，幫助台灣半導體護國群山發展更上一層樓。左二為台肥總經理張滄郎。陳美玲／攝影

台肥（1722）董座李孫榮8日出席「D7-B科技研發大樓」動土典禮表示，目前台肥已有4萬噸氨能儲槽的容量，預計2027、2028年台中兩座、各兩萬噸氨能儲槽完工後，集團將是國內最大氨裂解的乾淨能源提供者，幫助台灣半導體護國群山發展更上一層樓。

另外，李孫榮指出，高科技業的廢硫酸，結合台肥的氨，雖然可提煉出硫氨，但當中的硫和酸無法農用，但卻可用在工業，這樣一來，不僅可解決半導體廢硫酸問題，也可深化國內工業用的硫酸氨發展。

不動產事業部份，李孫榮強調，「D7-B科技研發大樓」今動土後，接下來D4、D5相繼進入開發。

另外，台肥總經理張滄郎表示，目前新竹「TFC ONE」商辦大樓每坪月租金落在1,400~1,500元左右，8日動土的「D7-B科技研發大樓」預計2028年完工，接下來新竹位置更好的D4、D5也會開發，估計約有9.5萬坪商辦面積。

張滄郎指出，總計新竹D7-B、D4、D5開發完成後，預計還可增加15~17億元租金，加上原先租金貢獻，總計新竹可貢獻租金至少超過20億元；另外，新竹還有一塊住宅土地，目前集團規劃興建兩棟400戶之住宅大樓，待全案完工後、對外銷售。

台肥

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