快訊

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

朱亞虎作證和李文宗交情好互動最多 「我一定跟他講過京華城案」

擊落25架無人機！印度大動作襲擊1死4傷 巴國傻眼：已失去理智

電支燒錢、全支付減資4億元 防踩增資紅線提前減資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全聯旗下全支付8日決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為4億元，減資比例為33.33%，減資後實收資本額為8億元。減資主因依法電支業者累計虧損不得超過實收資本額二分之一，因此提前進行減資，減資前資本額12億，減資之後資本額8億，未來若需增資，則增資門檻也不會那麼高。

全支付董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損。全支付指出，依照主管機關規定，電支業者營業累計虧損不得超過實收資本額的二分之一，若超過則需進行增資；全支付現階段仍以持續吸引新會員以及行銷推廣方案提升用戶更好的使用體驗，因此提前進行減資，減資前資本額12億，減資之後資本額為8億，未來若需增資，則增資門檻也不會那麼高，僅為電支業者正常的資本操作。

全支付2022年開業以來已第三度進行減資，前二次分別減資6億元及3億元，另現增1億元。目前國內電支業呈一片紅海，所有業者仍處虧損階段。全支付2024年淨損4.1億元，每股虧損3.48元。待彌補虧損4.28億元。

全支付 減資

延伸閱讀

6家業者接近納管電支門檻 樂購蝦皮入列

台揚擬減資57.89％ 慘淪全市場唯一跌停股

全聯買6瓶仙草茶…店員突喊「這款不賣」 他傻眼：為何不下架

太搶手？全聯「這款醬油」被上防盜鎖 網曝內幕：太暢銷了

相關新聞

華航與波音簽署新一代777X客貨機 預計2030起開始交付

中華航空（2610）8日與波音正式簽署十架 777-9 廣體客機及四架 777-8F 貨機訂單，包含九架選購權，新機隊預...

高房價壓力衝擊年輕人！租屋市場熱度不減 需求持續攀升

房市頻吹冷風，租屋市場卻高度活絡，房屋搜尋平台樂屋網統計，今年4月的租屋件數已逼近3萬8千筆，年增近26%，媒合量亦成長...

玩美移動創辦人張華禎獲2025「CEW美妝產業成就獎」

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）8日宣布，公司創辦人兼執行長張華禎，已榮獲2025年CEW ...

聲寶攜手元氣 成立聲寶元氣長照社團法人、深化長照布局

家電大廠聲寶（1604）8日宣布，為因應台灣超高齡社會之趨勢並延續關懷熟齡族群之企業理念，繼新北土城「SAMPO橘青春樂...

台灣順豐聯手台北市區監理所合辦講座 盼強化駕駛安全管理

重視行車安全及交通觀念，台灣順豐連續5年與台北市區監理所合辦業務交流講座，台灣順豐總經理潘逸俊8日表示，未來將持續精進人...

六福總裁：海外插旗、商辦收租與 VILLA 度假村將同步啟動

六福集團（2705）總裁賴振融8日宣布集團三大計畫，持續推動營運升級與多元布局。他表示，觀光本業除積極尋覓海外標的擴展新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。