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緯育走過十年 以「人才賦能」為引擎、成企業數位轉型最佳夥伴

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯育副總經理黃永鑫。記者林澔一／攝影
緯育副總經理黃永鑫。記者林澔一／攝影

台灣企業正面臨急遽變動的產業環境與日益擴大的數位人才缺口挑戰，科技教育品牌緯育（TibaMe）走過創立十年之路，以「人才賦能」為核心，致力打造能助力解決企業人才缺口的雲端學習平台與顧問式培訓服務，成功協助數千家企業導入人才發展方案，並持續擴展跨產業、跨職能的培訓版圖。緯育副總經理黃永鑫表示，在這十年中，我們經歷的最大挑戰，來自於商業模式的快速轉變，以及如何精準掌握市場人才脈動，讓服務導向取代產品導向，並能快速回應客戶需求。

自成立初期，緯育洞察到人才數位力與新興技術對企業帶來的衝擊，率先推出科技引領的線上學習課程，爾後更因應科技演進與職能變革，協助企業設計符合職位所需的學習地圖，搭配線上與線下混成式學習，讓員工能從基礎學理到專案實作逐步提升，強化職場即戰力。以某科技大廠為例，緯育針對其300位工程師規劃一年期的資料科學家轉型計畫，成功降低人力重組風險與轉型成本。

因應生成式AI快速滲透職場，緯育積極發展「AI人才賦能」培訓，協助不同職務、不同層級的人才掌握新技術，包括主管、IT人員、非IT人員等，以結合工作場景的實戰課程，幫助企業推動AI普訓、強化實務應用，至今已服務超過400家企業，涵蓋製造、服務、金融等產業，更推展至公部門場域。緯育也導入生成式AI技術在自家開發營運的雲端培訓平台，提供智能助教、自動摘要、學習歷程分析等功能，提升學習效率與培訓管理精準度；在製課端則結合虛擬講師與多語製課技術，協助台商推動跨國人才培育，加速企業國際化。黃永鑫強調：「生成式AI不再只是科技部門的工具，它已經進入每一個部門的日常工作。企業需要的，不只是技術導入，而是一套能落地、能應用的解決方案。」

展望未來，緯育將持續深化與企業、產業專家、政府及國際大廠的策略合作，透過顧問式服務、一站式平台與培訓課程，持續強化AI/GAI應用課程與平台工具整合，並協助企業建立具備AI素養、應用實踐、跨域整合能力的人才團隊(Talent pool)。在「人才即資本」的企業變革關鍵時刻，緯育持續以領先業界的人才賦能服務能量，打造企業學習與人才升級的最佳助力。

緯育副總經理黃永鑫。記者林澔一／攝影
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緯育。記者吳康瑋／攝影
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