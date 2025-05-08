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聲寶攜手日本元氣集團 發展新型態樂齡照護中心

中央社／ 台北8日電

老牌家電廠聲寶公司今天宣布與日本知名元氣集團（Genki Group）正式簽約合資成立「聲寶元氣長照社團法人」，結合雙方專業經驗，攜手打造更貼心、具國際水準的高齡照護服務，致力提升台灣長照品質。

聲寶指出，本次合資案，雙方將以台南市南區為首發據點，發展新型態樂齡照護中心，並同步導入日間照護、住宿長照、復健支援、居家照護等多元服務，滿足不同長者與家庭的需求。

隨著超高齡社會來臨，聲寶公司表示，秉持關懷熟齡族群的初衷，繼新北土城「SAMPO橘青春樂齡宅」開發案預計於2026年底正式營運後，將再拓展長照領域布局。

元氣集團在日本深耕醫療、長照及教育領域超過30年，秉持以「和諧共生、家族主義、感動照護」為服務理念，事業拓及亞洲各國，目前在日本、台灣、中國、越南、柬埔寨等地設立有34家醫院、逾130間長照機構及6所學校。

透過此次與日本元氣集團的合作，聲寶再度展現積極投入高齡市場的決心，也為「橘青春樂齡宅」客戶打造更安心的「下一個家」，在全球高齡化趨勢中，帶給台灣更有溫度、更具國際視野的長照未來。

日本 聲寶 長照

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