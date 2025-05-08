2025長榮航空馬拉松開放報名 抽不限航點機票10張

長榮航（2618）馬拉松將於10月26日在總統府前盛大開跑，8日在張榮發基金會舉辦報名記者會，長榮航空總經理孫嘉明表示，今年「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸過去以城市觀光為主軸精神，進一步強化跑者對長榮航空的連結，這場賽事不再只是探索城市及挑戰自我的舞台，更成為長榮航空最具代表性的大型賽事活動。

孫嘉明表示，此次包括全程馬拉松(42.195公里)、半程馬拉松(21.0975公里)、10公里和3公里，總共24,000個名額，於8日下午5點開放報名，報名及抽獎的資訊詳見長榮航空馬拉松官網。

孫嘉明表示，今年長榮航空城市觀光馬拉松正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸過去以城市觀光為主軸精神，進一步強化跑者對長榮航空的連結，這場賽事不再只是探索城市及挑戰自我的舞台，更成為長榮航空最具代表性的大型賽事活動。本屆報名啟動儀式結合「航空」與「跑步」的精神，為今年賽事揭開序幕，象徵跑者從台北出發，用雙腳丈量世界的距離，一起跟著長榮航空環遊世界。

長榮航空馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會(AIMS)賽道認證賽事，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年號召吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖及陳雅芬5位教練，將分別於雙北、桃園、新竹，提供10公里、半程及全程馬拉松課程，讓跑者突破個人最佳成績，欲掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

秉持培育國手幼苗精神，長榮航空自2023年推出幼苗計畫-校園深耕巡迴至今，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。為投入更多資源，自去年起邀請直營旅行社長汎假期共同參與，由專業教練帶領，以「幼苗接觸田徑起點」帶領學生進行暖身、田徑體能訓練與團隊競賽。今年首站已於2月前往花蓮，下一站將在暑假前往馬祖，未來將再走訪台灣其他城市，希望透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。

長榮航空自2019年起透過張榮發基金會媒合，持續邀請花蓮信望愛少年學園學生免費參賽，今年於幼苗計畫-校園深耕巡迴的花蓮站發現學生們裝備取得較為困難，長榮航空攜手Trinfinity Sports與NIKE Social Community Impact計畫捐贈專業運動鞋，讓學生在今年賽事中就能穿上勇敢追夢，這份心意也延伸到曾參與去年南投站的阿尼色弗兒童之家，希望為更多熱愛運動的學生帶來實際支持。

長榮航空自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆提撥部分報名費捐贈給社福單位，今年再次結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬捐贈伊甸基金會與心路基金會，持續推動企業永續發展。

長榮航空支持台灣體育發展不遺餘力，是許多頂尖運動員海外征戰不可或缺的推手，長榮航空馬拉松代言人周庭印8日也親至現場分享：「長榮航空多年來的支持，是我每次前往海外比賽穩定的力量，安全舒適的搭乘體驗讓我可以專心準備賽事。台灣很多有潛力的孩子在成長、訓練過程常因物資缺乏而放棄，感謝長榮航空幫助他們逐夢，做孩子們最大的後盾。」周庭印也邀請大家一同感受跑步魅力，並相約10月26日在總統府前廣場見。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4,200哩。同時準備抽獎好禮，包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

「長榮航空世界跑」與雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社共同合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，如布里斯本、北海道、柏林、芝加哥、紐約、富士山等地的馬拉松賽事，根據不同的城市，如柏林的經典世界級賽道，或富士山下的紅葉之路，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能更輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。