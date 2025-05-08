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台水擴大導入AI應用 強化智慧營運與轉型動能

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應「AI產業化，產業AI化」政策目標，持續推動數位轉型，台水公司積極導入AI技術，應用於供水系統各項營運環節，致力於打造具前瞻視野的智慧水務，全面提升營運效率與服務品質，展現智慧水務轉型的堅實成果。

面對氣候變遷與水資源管理挑戰，台水公司表示，積極建構AI應用生態系，透過科技強化基礎設施韌性與營運效能，AI深入應用於水務營運第一線，包括與工研院合作研發「AI聲學地下漏水檢測系統」，透過漏水音特徵資料庫與漏水判斷模型的建立，快速辨識地下漏水，及持續精進自行研發之WADA大數據漏水偵測分析系統及結合自動監控系統(SCADA)，提早發現漏水及時修復，目前漏水率從2011年19.55%大幅降至2024年11.99%。

台水表示，AI精準加藥系統強化淨水製程穩定性與效率，透過AI即時監控與調整加藥量，不僅優化處理效果、穩定水質，降低整體用藥量約25%，並且減少污泥量及人力負荷；AI抽水機監控與節能分析，支援運轉狀態即時判斷與異常預警，在113年度選清洲淨水廠作為試點，以AI智慧演算進行抽水機智慧排程，將試點抽水機系統效率提升22%；AI原水生物監測、智能客服、台水小幫手知識服務平台等，全面提升營運與服務自動化程度，讓AI真正成為全體員工的工作夥伴，推動營運創新與服務優化同步前行。

為深化AI實際應用，台水公司亦同步推動教育訓練與跨界合作，迄今已辦理多場訓練課程與產學、業界技術交流，涵蓋AI基礎知識、地端AI大語言模型部署經驗及應用工具等，累計超過百人次參與，並已計畫導入Microsoft 365 Copilot、ChatGPT與Copilot Studio等工具，作為資訊開發與智慧應用的基礎平台。

未來台水公司將持續強化從設備管理到服務流程的智慧轉型，且積極推動AI人才培育，辦理AI資料工作坊、AI創新應用競賽等實作活動，鼓勵員工跨域學習與創新思維，打造以數據驅動、永續導向的智慧水務新典範。

AI 台水 漏水

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