影／房市金融管制過嚴 代銷大老：罕見自住客這麼焦慮

台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正8日在以「亮點產業韌經濟，穩健房市固台灣」為主題的「2025台灣經濟趨勢論壇」中表示，去年至今，房市外在干擾不斷，先有央行第七波信用管制，之後是美國總統川普的關稅戰，雖然近期新台幣勁揚，熱錢進來、照道理來說，房市應該會不錯，但因為種種不確定因素的影響，如關稅戰還未定案，造成市場壓力，因此他認為接下來在關稅定案下，房市將逐步回溫。

新聯陽機構副董事長林徹人指出，這次政府調控房市政策採取「一刀切」方式，沒有日出條款、採立即上路，影響自住客很大，尤其是換屋客因貸款成數落差大，自住房屋若還沒賣掉就買房，貸款成數瞬間僅剩五成，讓換屋客戶相當焦慮。

愛山林建設副董事長張境在強調，代銷業者是直接第一線與消費者接觸，但他在房地產業這麼久，很少看過自住客對銀行貸款這麼焦慮。

張境在強調，現在市場上的買方幾乎都是自住客，不是首購的年輕人，就是換屋客，這都是實質有居住需求的自用買方，建議政府應鬆綁金融管制，照顧自住客和年輕人，讓有點能力的剛需買方在購屋上能順利貸款。

甲桂林總經理陳衍豪表示，美國總統川普在第一任時，部分政策也讓市場擔心，但事實證明，當時川普在任4年、不僅經濟表現好，且當時美股還創新高，因此川普第二任可能也有脈絡可循，不用感到太悲觀，如台股目前已回補先前關稅風暴的缺口，國內房市也有愈來愈多購屋客出來了。

林徹人表示，目前房市就是個案表現，整體房價沒有下跌，就是行情價；只不過，現在的行情價沒有去年高，但北中南仍有部分新案持續創高價；他強調，現在房市就是「個案表現」。

「2025台灣經濟趨勢論壇」由台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正召集法規委員會，並由法規委員會主委陳衍豪擔綱主辦；本次論壇以「亮點產業韌經濟，穩健房市固台灣」為主題，聚焦探討國內房地產業如何在國際局勢變動下穩健成長，進而成為穩定民生經濟的中流砥柱。