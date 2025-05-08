普鴻授權資褓儲存代理資料保護全產品線 衝刺資安國造動能

金融支付系統整合暨資訊服務大廠普鴻（6590）8日宣布，正式授權資褓儲存代理普鴻資料保護產品全產品線，協助企業全面提升資料保護韌性與合規能力，發揮資安國造優勢。

普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台，包含透明資料庫加密（ProTDE）、資料去識別化（ProTKN）、企業金鑰管理（ProEKM）與檔案加密分持（ProCFS）等產品。皆搭配普鴻自主研發及台灣製造的亂碼化設備（HSM），不僅符合GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。

林群國指出，資褓儲存為資料儲存服務的領導廠商，過往普鴻客戶皆以金融客戶為主。金融以外的客戶，此次將透過資褓強大的經銷能力，一同開創可持續成長的未來。

資褓儲存除代理普鴻資料保護產品外，同時也是Commvault、Quantum、FalconStor、ExaGrid等品牌代理商。