資褓儲存獲普鴻「資料保護」產品代理權 提升企業防線

因應資料外洩與駭客攻擊頻傳的資安新局勢，資料保護與營運韌性已成為企業營運重中之重的課題。資訊服務大廠普鴻（6590）8日宣布，正式授權資褓儲存代理普鴻資料保護產品（ProTrust）全產品線，協助企業全面提升資料保護韌性與合規能力，發揮資安國造，台灣優先的品牌主場優勢

普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台（ProTrust），包含：透明資料庫加密（ProTDE）、資料去識別化（ProTKN）、企業金鑰管理（ProEKM）與檔案加密分持（ProCFS）等產品。皆搭配普鴻自主研發及台灣製造的亂碼化設備（HSM），不僅符合GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。以展現普鴻對資安國造、台灣優先資訊安全的重視與保護客戶機敏資料的承諾。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。資褓儲存為資料儲存服務的領導廠商，過往普鴻的客戶皆以金融客戶為主。金融以外的客戶，此次將透過資褓強大的經銷能力，一同引領客戶邁向更智慧、更安全、更具韌性的資料治理新時代，並共同開創可持續成長的嶄新未來。

資褓儲存總經理林孟麒表示，在資料即資產的時代，保護資料就是保護企業未來。資褓儲存將持續深化技術布局，攜手全球領先夥伴，為台灣市場提供更智慧、更敏捷、更可靠的資料保護解決方案，協助客戶在數位浪潮中穩健成長、迎向無限可能。而資褓儲存除了代理普鴻資料保護產品外，同時亦是Commvault、Quantum、FalconStor、ExaGrid等品牌的代理商。