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威致為更新設備煉鋼與軋鋼暫時停工 提升長期競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

電爐廠威致（2028）8日公告，為配合節能減碳設備安裝及試車作業，煉鋼及軋鋼產線預計分別短暫停工約1個月及半個月，停工期間固定及相關費用損失估計約0.7億元，但設備安裝完成後，除了強化節能減碳效能外，並可提升產能及效率，鞏固競爭優勢。

威致公告中表示，為配合節能減碳設備安裝及試車作業，進行第二階段停工，煉鋼及軋鋼產線預計分別自本年7月21日及8月5日起分別短暫停工約1個月及半個月。停工的煉鋼產能為6萬公噸、軋鋼產能為2.25萬公噸，實際影響的產量為煉鋼減少5萬公噸、軋鋼減少2萬公噸。

這項決策主要考量配合設備交貨安裝進度，同時考慮景氣淡旺季因素後，排定以上停工日期。估算停工期間固定及相關費用損失約0.7億元，但設備安裝完成後，除可提高設備節能減碳效能，提升產能及生產效率，有利於生產成本下降外，同時也可降低產品單位碳排放量，相對降低未來環保相關成本支出，有助於公司競爭力提升，也善盡企業社會責任。

減碳 環保

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