租屋攀升！樂屋網物件年增26% 李多慧也拍片找房
房市吹冷風，租屋市場卻高度活絡，房屋搜尋平台「樂屋網」統計指出，今年4月租屋件數逼近3萬8千筆，相較去年同期大幅成長近26%，韓籍啦啦隊女神李多慧7日拍找房影片「我為什麼又搬家？」也使用樂屋網來找租屋物件。
依據樂屋網統計，平台租屋物件數2023年下半年維持在2萬6千筆至2萬7千筆之間，2023年12月突破3萬件，2024年上半年持續在3萬筆上下盤整，隨後進入下半年，物件數開始顯著成長。
直至去年12月，租屋物件數已突破3萬5千筆，今年4月更達到3.78萬筆，較去年同期成長近26%，今年4月的媒合量相較去年4月，也同步成長22%。
樂屋網發言人洪安怡指出，租屋市場蓬勃發展，且媒合情況完全不受房市大環境波動影響。即使房市受到打炒房政策影響而降溫，租屋需求仍維持強勁成長態勢，目前的租屋市場與購屋市場已呈現明顯區隔。
洪安怡分析，當前租屋市場活絡主因，包括高房價壓力導致年輕族群心態普遍「先租後買」，以及房貸利率維持高檔，讓部分有能力購屋的族群選擇觀望，先以租屋方式解決居住需求。
展望未來，洪安怡認為，伴隨多項趨勢因素，包括學生族群租屋需求穩定，以及房市冷卻使投資客轉進租屋市場，租屋物件數量與媒合量有望持續成長。
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