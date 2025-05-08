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高房價壓力衝擊年輕人！租屋市場熱度不減 需求持續攀升

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市頻吹冷風，租屋市場卻高度活絡，房屋搜尋平台樂屋網統計，今年4月的租屋件數已逼近3萬8千筆，年增近26%，媒合量亦成長22%，樂屋網指出，租屋市場不受房市波動影響，熱度不減，加上高房價壓力下，不少年輕族群仍是以租屋方式解決居住需求。

據據樂屋網統計，平台租屋物件數2023年下半年維持在2.6萬筆至2.7萬筆之間，2023年12月突破3萬里程碑，2024年上半年持續在3萬筆上下盤整，隨後進入下半年，物件數開始顯著成長。

直至去年12月，租屋物件數已突破3.5萬筆，今年4月更達到3萬7,857筆，年增近26%，今年4月的媒合量，相較去年同期也同步成長22%。

樂屋網發言人洪安怡指出，租屋市場蓬勃發展，且媒合情況完全不受房市大環境波動影響，即使房市受到打炒房政策影響而降溫，租屋需求仍維持強勁成長態勢，目前的租屋市場與購屋市場已呈現明顯區隔。

洪安怡分析，當前租屋市場活絡主因，包括高房價壓力導致年輕族群心態普遍「先租後買」，以及房貸利率維持高檔，讓部分有能力購屋的族群選擇觀望，先以租屋方式解決居住需求，隨著政府持續推動健全租屋市場政策，加上租賃專法實施後，提升租屋雙方權益保障，都促使租屋市場發展更加成熟。

展望未來，洪安怡認為，伴隨多項趨勢因素，包括學生族群租屋需求穩定，以及房市冷卻使投資客轉進租屋市場，租屋物件數量與媒合量有望持續成長，未來樂屋網會持續優化平台功能，提供更精準的媒合服務，協助租客找到理想住所，也幫助房東更有效地招租。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網

房價 房市 租屋

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