智冠捷報連發：MyCard有望落地日韓 Q2兩新遊戲上市

暑假即將到來，遊戲大廠智冠科技指出，目前MyCard數位點數積極布局海外市場，已完整建構東南亞在地化金流，未來業務也有望落地於日本、韓國等國家。而在保護玩家權益方面，MyCard會員平台自去年7月導入FIDO驗證機制後，現在已突破近300萬驗證次數，守護會員資訊安全。

智冠指出，遊戲研發子公司中華網龍旗下《飄流幻境 Re：星之方舟》已在4月底啟動事前預約活動，遊戲保留《飄流幻境 Online》核心玩法，全面升級美術風格與系統功能，並支援PC與行動裝置跨平台使用，為玩家帶來新的風格體驗。

展望第2季，智冠表示，《飄流幻境 Re：星之方舟》及《吞食天地 虛擬世界》全新遊戲將上市，有望為集團營收表現帶來成長動能。

另外，遊戲代理營運子公司遊戲新幹線斥資千萬，代理國產二次元手遊《風色幻想NeXus》與十位殿堂級VTuber深度連動，打破產業首例，4月底遊戲上市收獲好評，同時在線人數破萬人次，並推出漢堡王異業結盟，於指定門市舉辦實體活動消費送虛寶，更打造全台首家《風色幻想 NeXus》遊戲主題形象店，邀請虛擬偶像擔任一日店長，透過一對一互動營造沉浸式氣氛，帶來玩家專屬的虛實體驗。

集團也正持續優化通路廣宣資源，「街頭玩家見面會」推行在地行銷活動，透過全台超過1500家實體通路據點，深度經營遊戲玩家社群，已成為產品上市、遊戲改版等發布第一手消息的重要傳播媒介。