第三方支付告捷 智冠：藍新集團全年交易處理額破千億

智冠集團指出，為響應政府促進非現金支付交易願景，「藍新金流NewebPay」與「ezPay簡單付」已串接TWQR，為消費者打造更便捷、多元的數位支付體驗。藍新集團113年度全年交易處理總額已突破千億元，且每年以百億元的增長為目標邁進，持續打造更完善的普惠金融生態圈。

智冠指出，旗下金融科技事業群藍新科技，結合第三方支付與電子支付兩大利器，從全方位金融集團概念出發，滿足市場上商家及用戶的多元金流需求，提供完整一站式的無痛串接工具。

智冠董事長王俊博日前在春酒上說，智冠成立至今已42年，未來要更積極從台灣走向國際，金流公司早已不是新行業，支付業務蓬勃發展，藍新也必須付出更大努力與金融業者競爭，希望藍新繼續以服務為核心，做出差異化才能脫穎而出、創造不同的價值，他也期許藍新力拚今年登錄興櫃，邁向新的高峰。

另外，智冠旗下網路廣告行銷子公司一帆數位聚焦數位行銷AI化，也在今年取得「資訊安全管理制度國際標準（ISO 27001:2022）」認證，通過多項專業審核，落實數據應用安全，同時維護客戶重要資訊。一帆數位提供客製化數位廣告行銷解方，涵蓋遊戲、科技、金融、生活消費等產業，已協助超過700家客戶成功精準行銷。