玩美移動創辦人張華禎獲2025「CEW美妝產業成就獎」

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）8日宣布，公司創辦人兼執行長張華禎，已榮獲2025年CEW Achiever Awards「Gamechanger Award」的國際殊榮，表彰其於AI與AR美妝科技領域的突破性貢獻，並彰顯來自台灣的女性領袖於國際舞台上的非凡影響力。

全球AI美妝科技的女性領導者

玩美移動表示，CEW Achiever Awards旨在表揚於美妝產業中展現前瞻願景並帶動產業變革的女性領袖。「Gamechanger Award」特別肯定張華禎將高科技帶入美妝產業所帶來的深遠影響，從AI膚質分析、AR虛擬試妝，到整合式的個人化消費體驗，徹底改變品牌與顧客之間的互動模式。

對此，身為玩美移動的創辦人暨執行長，張華禎率領團隊成功打造完整企業級AI科技解決方案，涵蓋彩妝、髮型、珠寶、手錶、時尚配件與服飾的虛擬體驗技術，以及AI膚質分析與生成式AI內容工具，協助品牌在數位時代下實現個人化、沉浸式的顧客體驗。

此次獲獎也代表玩美移動身為少數在紐約證交所上市、由女性創辦人領軍的AI科技公司，在全球美妝與時尚零售產業中所扮演的關鍵角色。玩美移動目前已與超過800家國際品牌建立合作關係，更打造出全球超過11億次下載數的YouCam玩美系列行動應用APP，成為AI驅動美妝產業數位轉型的重要推手。

創新AI+AR解決方案重新定義美妝科技

張華禎表示，自己非常榮幸獲得CEW頒發的 Gamechanger Award，並能與眾多令人敬佩的女性領導者齊名，她表示，這項殊榮不僅是對我個人使命的肯定，更印證了科技對於改變美妝體驗的無限可能。我相信，創新與前瞻性的技術應用將持續引領產業未來的每一步。

玩美移動強調，CEW這項肯定也凸顯AI科技對全球美妝零售帶來的長期影響。未來，張華禎將持續帶領玩美移動深化AI與AR的應用，協助品牌跨越線上線下的零售界線，並透過精準科技提升消費者參與度、購物信心與品牌忠誠度，實踐更具效益與永續性的商業成長路徑。