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聲寶攜手元氣 成立聲寶元氣長照社團法人、深化長照布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聲寶元氣簽約儀式。聲寶／提供
聲寶元氣簽約儀式。聲寶／提供

家電大廠聲寶（1604）8日宣布，為因應台灣超高齡社會之趨勢並延續關懷熟齡族群之企業理念，繼新北土城「SAMPO橘青春樂齡宅」開發案後，將進一步擴大於長照領域的投資。聲寶公司已與日本知名的元氣集團（Genki Group）正式簽署合資協議，共同成立「聲寶元氣長照社團法人」，旨在結合雙方在樂齡地產開發與專業照護服務的優勢，引進國際級標準，提升台灣長照服務品質。

日本元氣集團在醫療、長照及教育領域擁有超過30年的豐富經驗，秉持「和諧共生、家族主義、感動照護」的服務核心，事業版圖橫跨亞洲多國，旗下擁有34家醫院、逾130間長照機構及6所學校。此次與聲寶公司強強聯手，初期將鎖定台南市南區為首個合作據點，規劃發展新型態的樂齡照護中心，服務內容將涵蓋日間照護、住宿型長照、復健支援及居家照護等多元化項目，以滿足不同長者及其家庭的個別化需求。

聲寶公司表示，繼「SAMPO橘青春樂齡宅」預計於2026年底投入營運後，本次透過與日本元氣集團的策略合作，不僅彰顯公司積極搶進高齡市場的決心，亦能為未來樂齡宅的住戶預先規劃更完善、更安心的「下一個家」照護藍圖。此舉將為聲寶開創穩健的經常性收益來源，並在全球高齡化浪潮下，為台灣長照產業注入一股具國際視野的溫暖力量，前景可期。

聲寶元氣簽約儀式。聲寶／提供
聲寶元氣簽約儀式。聲寶／提供

日本 聲寶 長照

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