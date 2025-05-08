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台灣順豐聯手台北市區監理所合辦講座 盼強化駕駛安全管理

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台灣順豐與台北市區監理所合辦交通安全交流講座，由總經理潘逸俊（右六）及所長戴邦芳（左八）帶領相關科室主管出席，為強化駕駛安全努力。台灣順豐／提供
台灣順豐與台北市區監理所合辦交通安全交流講座，由總經理潘逸俊（右六）及所長戴邦芳（左八）帶領相關科室主管出席，為強化駕駛安全努力。台灣順豐／提供

重視行車安全及交通觀念，台灣順豐連續5年與台北市區監理所合辦業務交流講座，台灣順豐總經理潘逸俊8日表示，未來將持續精進人車相關管理作為來降低行車事故，以零事故為首要目標。

此外，台灣順豐不僅積極響應行車安全宣導，在企業社會責任方面展現高度承諾，今年將連續邁入第5年贊助偏鄉幸福巴士計畫，盼補足交通最後一哩路，展現企業回饋社會的精神。

潘逸俊指出，職業駕駛人肩負重要貨物安全、準時送達的重要責任，而安全永遠是第一順位；透過每年定期教育培訓已有逐步展現實質成效，且公司定期提供監理所交通違規改善計畫，展現對於改善行車安全的決心。

為加強同仁交通安全意識，台灣順豐與台北市區監理所攜手舉辦交通安全宣導活動，除邀請公司全台營業點負責車輛管理主管出席，更針對違規及肇事率較高的營業點同仁參與講座，強化駕駛安全意識，以達到穩定降低事故發生率。

該講座邀請北市府警察局交通警察大隊主任林洸賢擔任講師，透過長期車輛違規事故鑑定經驗，分享預防交通違規、真實客貨運業的車輛事故案例解析發生原因，提供具體應變與預防措施，幫助駕駛在實際工作中能夠更靈活應對突發狀況，減少類似事故發生。

同時，台灣順豐透過每月路口停讓教育訓練宣導、落實指差確認執行，以科技輔助駕駛，加裝GPS定位系統偵測駕駛行為是否出現異常、行車視野輔助協助監測車輛死角及周遭路況，進一步降低行車事故風險。

台北市區監理所所長戴邦芳8日率領相關科室長官出席業務交流講座，就職業駕駛人與監理單位代表直接交流，針對日常營運過程遇到法規適用問題、行車安全，以及事故防制，共同研商對策。

戴邦芳表示，現行最重要的目標，為路口禮讓行人等重要政策落實與成效。台北市區監理所轄管汽車貨運三業達720家，營業車輛達29,935輛，在交通繁忙的台北市事故發生風險相對較高，針對現行貨運三業EIS管理機制，透過分析風險因子，強化對駕駛行為管理。

此外，台灣順豐今年度連續5年贊助偏鄉幸福巴士計畫，每年定期捐贈新台幣20萬元，補貼連江縣「幸福巴士」的基礎營運費用。自2023年3月正式營運以來，幸福巴士已服務超過3萬人次，為偏鄉居民提供更便捷的交通選擇，提升生活便利性與幸福感。

未來台灣順豐將持續深化與監理單位的合作，優化駕駛安全教育，並透過多元化的企業社會責任計畫，積極回饋社會，致力於打造更安全、更高效的物流運輸環境。

台灣順豐每年定期舉辦教育培訓講座，就改善交通違規、加強行車安全教育進行交流，近80人參與講座。台灣順豐／提供
台灣順豐每年定期舉辦教育培訓講座，就改善交通違規、加強行車安全教育進行交流，近80人參與講座。台灣順豐／提供

偏鄉 警察

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