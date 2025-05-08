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六福旅遊海外積極覓新點 台灣酒店式商辦明年完工 關西六福莊二期啟動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
六福旅遊集團總裁賴振融8日宣布，海外積極尋覓標的以擴展新點擴大海外布局，把台灣自有老牌觀光品牌六福進軍海外。黃淑惠攝
六福旅遊集團總裁賴振融8日宣布，海外積極尋覓標的以擴展新點擴大海外布局，把台灣自有老牌觀光品牌六福進軍海外。黃淑惠攝

六福旅遊集團（2705）總裁賴振融8日宣布，海外積極覓新點、酒店式商辦明年完工、關西六福莊二期已啟動 ；其中，海外擴展新點包括日本、倫敦、雪梨等都是評估的地區，把台灣自有老牌觀光品牌六福進軍海外。

六福旅遊集團4月營收達1.92億元，年增18.53%，一舉超越2019年4月1.66億元記錄，創近7年來新高。此外累計前四個月營收達7.1億元，較去年同期增加7.27%，更突破2019年前四個營收6.71億元，同創近7年新高。

六福旅遊集團一直評估要跨出海外，未來會以併購的方式速度會比較快，目前評估的日本東京、京都、倫敦、雪梨都在評估當；從併購雪梨案子發現，大陸地區投資方轉保守，成為六福海外布局的好時機。

六福旅遊集團也評估過，像日本地區找地來興建跟直接買現成旅館成本差異不大，因為在自建的過程中，有太多無型的東西看不到，這過程中相關法規太多，如果還要花時間去研究，會影響到六福的海外布局速度。

賴振融進一步分析，土地資產開發的部分，賴振融分析，正式宣告擴大資產布局，六福酒店式商辦於明年完工，關西六福莊二期也已進入籌備，未來將著重發展生態渡假村、商場、住宅等複合式營運。

除觀光本業外，資產活化及布局已是進行式，看好全球觀光穩定復甦，不僅位處南港的台北六福萬怡酒店營收大幅成長，也正積極布局國內外市場，尋覓國內外新營運點，將六福打造為國際級觀光品牌並跨足國際不動產開發。此外全台唯一的頂級酒店式綠商辦，位處台北市中心的六福酒店式商辦於明年完工，是繼首創酒店式公寓--六福居後，再次領先業界，以酒店式商辦為核心，結合旅館服務、物業、商辦專業，為全台商辦寫下嶄新里程碑。

商辦 布局 觀光

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