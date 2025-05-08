六福總裁：海外插旗、商辦收租與 VILLA 度假村將同步啟動

六福集團（2705）總裁賴振融8日宣布集團三大計畫，持續推動營運升級與多元布局。他表示，觀光本業除積極尋覓海外標的擴展新點，目前評估據點包括日本東京、英國倫敦及澳洲雪梨，盼藉此強化國際布局、拓展營收來源。

在資產開發方面，六福酒店式商辦將於明年完工，未來每年預估可挹注約2億元租金收益，成為集團穩定現金流的新支柱。同時，關西六福莊二期計畫已啟動，將以生態度假村為核心，結合商場與住宅打造複合式營運模式，預計規劃30棟VILLA，進一步放大園區效益，帶動觀光與地產雙引擎成長。

六福自去年下半年至今營收頻創新高，2024年更轉虧為盈，終結長達8年的虧損。賴振融表示，除觀光本業外，資產活化及布局已是進行式，看好全球觀光穩定復甦，不僅位處南港的台北六福萬怡酒店營收大幅成長，也正積極布局國內外市場，尋覓國內外新營運點，將六福打造為國際級觀光品牌並跨足國際不動產開發。

此外全台唯一的頂級酒店式綠商辦，位處台北市中心的六福酒店式商辦於明年完工，是繼首創酒店式公寓-六福居後，再次領先業界，以酒店式商辦為核心，結合旅館服務、物業、商辦專業，為全台商辦寫下嶄新里程碑。

賴振融進一步指出，六福酒店式商辦於規劃興建時即以環境永續出發，並提前掌握國內綠商辦稀缺，剛性需求殷切趨勢，計畫取得LEED、WELL等五大認證，可望成為台北市少數同時擁有LEED及WELL認證的頂級綠商辦，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願。

永續旅遊推展也將加速，賴振融說明，關西六福莊二期已啟動，發揮六福國際級動物保育專業，以獨一無二緊鄰動物的叢林概念，打造奢華住宿體驗。全區採低度開發，在多年復育的努力下，目前不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，近期更引水成功復育出螢火蟲生態區，讓在地生態、環境教育及企業營運共生共榮，以生態渡假村、商場、住宅等複合式經營。未來將持續以觀光本業與不動產開發為雙引擎，推動企業永續成長，打造具國際視野的多元事業版圖。