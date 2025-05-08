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六福旅遊總裁賴振融：國內人才應培育成觀光高階管理層

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
六福旅遊集團總裁賴振融為觀光業提出建議。黃淑惠攝
六福旅遊集團總裁賴振融為觀光業提出建議。黃淑惠攝

六福旅遊集團（2705）總裁賴振融為觀光業提出建議，國內的觀光人才應該培育成為高階管理階層，基層工作比照工廠開放引進適量外籍勞工；國內的觀光產業才有能力提供更多的服務能量，進一步吸引亞洲更多觀光客來台旅遊。

國人觀光人才應該要培育成為高階管理階層，朝著高薪目標挺進；基層勞力需求量大，現在雖然開放海外學生建教合作生來觀光餐飲業工作，因為學生有工作時間限制，容易出現訓練好的人才，最後不能在台灣工作，最後被其他亞洲國家的觀光產業挖走。

長期還是需要引進海外勞工補足這塊缺口，對於國內的觀光產業長期發展才是助力，這並不會影響國內人才發展，還可以讓台灣的觀光業才能在國際發光發熱。

觀光 餐飲業

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