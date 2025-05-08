BooksPad 三個月銷售破萬台！博客來首家「數位體驗店」亮相

統一超（2912）旗下博客來於8日攜手7-ELEVEN、元太科技（8069）及振曜科技（6143），在台大公館商圈的博源門市聯合打造首家「數位體驗店」，現場展示博客來首款自有電子書閱讀器「BooksPad」，並同步宣布「博客來讀書會、簽書會」正式啟動，電子書閱讀器預計帶動博客來電子書業績成長兩成。

博客來表示，電子書過去連續七年業績雙位數成長 , 2025年持續攀升，業績占紙本占比更超過10％，創歷史新高。博客來指出，閱讀器大幅帶動新會員加入，2025年前四個月電子書新會員較去期成長超過15%；購買30本以上的電子書會員中，購買閱讀器比例超過五成，深度閱讀者對閱讀器有較高期待。

博客來首款自有電子書閱讀器「BooksPad」預購表現亮眼，三個月銷售破萬台，博客來電子書暢讀、暢聽訂戶年增七成，加上周邊商品，將成為自有首個破億單品，閱讀器將進一步推動電子書銷售成長至少兩成。

博客來表示，7-ELEVEN博源門市為博客來複合店的起家厝，因此選其作為首家「數位體驗店」，之後若試行順利，也會將其拓展至更多店面。

開幕典禮邀請統一獅首席教練高志綱與Uni-Girls啦啦隊共同跨界站台，透過充滿活力的舞蹈表演與運動精神，推動閱讀風潮，展現博客來專注閱讀30年，傳遞知識，改變人生的品牌使命。不僅是一次線上與線下的融合，更是一次全新的閱讀生活方式，將低碳閱讀與環保理念結合，推動創新的閱讀生活型態。開幕期間，現場還推出多項優惠活動，以及「博源門市限定」優惠，歡迎民眾來店體驗。

博客來首款自有電子書閱讀器「BooksPad」預購表現亮眼，三個月銷售破萬台，博客來電子書暢讀、暢聽訂戶年增七成，顯示越來越多讀者願意以數位、行動閱讀方式擁抱知識學習。回應讀者需求，

博客來首間「數位體驗店」是一個讓閱讀融入生活的起點，不僅首次把電子書閱讀器帶進超商，讓每個人在買咖啡、取包裹、路過的片刻，都能翻開一本書、聽一段有聲書，感受知識與靈感的陪伴。更是首家在超商展示提供使用電子紙等環保科技，融合了先進的數位科技與舒適的閱讀環境，實現數位閱讀與實體體驗的無縫整合。店內規劃閱讀器體驗、暢銷榜展示與主題書單三大區域，打造更貼近現代人生活節奏的多元閱讀場景。