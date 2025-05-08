「先建後售案」也見短期交易獲利 這兩案持有不到2年轉手賺500萬

先建後售案因為付款上不比預售彈性，且價格偏高，傾向自住自用的特性，持有時間較長，不過住展雜誌彙整台北市近年推出的這類新案，在2022年的推案，已可見4社區轉手揭露資訊，多有增值，僅持有1到2年就轉賣，獲利270萬元至582萬元，其中大同區「大橋湛」獲利達500萬元，大安區的「閱大安」更達582萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，先建後售產品資金準備要比預售案、中古成屋為多，並非短期投資首選，房地合一稅的重稅閉鎖期又屬限制，兼之如今貸款難度較高，應都少見快買快賣。然而，在建商以熱門地段、坪數規劃，有利租賃與轉賣，竟也創造出短時間持有即可增值數百萬元的爆發力。

此次統計案例中，「大橋湛」、「中山曜」、「閱大安」均有小宅物件規劃，符合低總主流市場，以及可出租的多元價值，加上選址俱佳，「閱大安」位於師大生活圈、「大橋湛」緊鄰捷運大橋頭站、「中山曜」坐落晴光市場一帶，又比起中古成屋的賣相佳，要是已有帶租約、附裝潢情況，增添了短期交易獲利機會。

陳炳辰分析，對於持有方來說，交易價格來到一定水準，像「閱大安」這兩年不乏成交單價150萬元以上，「大橋湛」、「中山曜」則有近百萬元的行情實力，當初相對低價購置，在房價過高的風險下，見好脫手，後續或可使用重購退稅方式節稅，利潤落袋為安就可能為考量出發點。而在一兩年內就有數百萬元的增幅，再度彰顯台灣的房產保值性。

至於士林區的天母靜巷宅「天母靜好」13樓戶，與「大橋湛」的4樓戶套房分別出現小賠60萬元與平盤交易，前者恐受到該戶沒有配置車位的影響，後者或有低樓層與鄰近高架橋因素，如果賣方有其他資金急需無法再長期持有，未尋得有緣人，成交價碼有其侷限，保值性無法一概而論。

陳炳辰指出，台北市今年已登場的先建後售案中，捷運北投站的「千琚美」有著多戶數小宅案特性，亦有租賃發揮條件，可觀察是否有短時間持有就能轉手獲利的發展。去年推出的中山區林森商圈「中山自在」也有低總價小宅的好轉手、易出租優勢，若無特殊瑕疵，或很快能為屋主帶來期望表現。