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韓國最大集資平台Wadiz 招募韓國品牌推跨境集資專案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

韓國最大群眾集資平台Wadiz宣布推出全球服務「Wadiz Global」，以「尋找您的全球粉絲！」為主軸，招募韓國品牌發起跨境集資專案，提供AI翻譯、國際物流、數位廣告等資源，協助具潛力的新創品牌以群眾集資為起點，進軍全球市場。台灣贊助者有機會透過Wadiz平台看見更多韓國新創品牌並支持專案，為日常消費帶來更多不同的選擇。

2024年Wadiz對過往提案團隊的調查顯示，高達97%的品牌從未有出口經驗，其中68%有意願但尚無具體計畫，反映「品牌出海」雖然是提案團隊心中重要目標，卻面臨執行困難。Wadiz Global為了解決這一痛點，提供資源協助品牌以群眾集資為起點，累積海外市場的第一批粉絲與贊助者回饋。

Wadiz跨境專案即日起開放註冊，專案上線流程與既有平台一致。當海外贊助者進入平台時，系統將自動依據所在地篩選可配送專案，並提供英文介面進行操作，提升國際參與友善度。

台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」執行長林大涵指出，Wadiz是亞洲最具代表性的群眾集資平台之一，這次全球服務對於韓國在地提案團隊跨足全球是很好的機會。也期待有更多台灣品牌能參與，台韓共同拓展海外市場。

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